Če ste pogosto v Ljubljani, pozor! Zapira se še ena pomembna cesta

Prenovljena bo celotna Tbilisijska ulica, od Tržaške ceste do Ceste v Mestni log. Dela bodo potekala v več fazah, predvidoma bodo po napovedih Mestne občine Ljubljana zaključena do marca prihodnje leto. V okviru prenove te prometnice na jugozahodu prestolnice bodo urejene površine za pešce in kolesarje ter avtobusna postajališča, na križišču s Cesto v Mestni log bo zgrajeno krožišče, obnovljena bosta javna razsvetljava in meteorno odvodnjavanje ter zaščiteni obstoječi komunalni vodi. Drevesa ob cesti naj bi ohranili v največji možni meri ter zasadili tudi nova. Prenovljeni bosta tudi križišči s Tržaško in Jamovo cesto, pa tudi odsek Tbilisijske ulice od Tomažičeve proti Gerbičevi ulici, skupaj z mostom čez Gradaščico.

V prvi fazi bo s torkom za ves promet zaprt odsek med Jamovo cesto ter Tomažičevo in Gerbičevo ulico. Promet bo preusmerjen na Jamovo in Koprsko cesto ter po Gerbičevi nazaj na Tbilisijsko ulico. Po tej trasi bodo vozili tudi mestni avtobusi na liniji 16. Za izvajalca je ljubljanska občina na javnem naročilu izbrala podjetji PZG in KPL, pogodbena vrednost del je 6,55 milijona evrov z davkom. Projekt sicer občina izvaja skupaj z javnima podjetjema Energetika Ljubljana in Voka Snaga.

Center bo deloval nemoteno

Iz družbe SES, ki na območju upravlja nakupovalno središče Center Vič, so sporočili, da bo center v času del deloval nemoteno. Dostop do parkirišča bo ves čas omogočen iz vseh treh uvozov. Promet v okolici bo sicer delno prilagojen, zato obiskovalcem priporočajo, da sledijo označenim obvozom in prometni signalizaciji.

Medtem so konec marca stekla tudi dela za obnovo Barjanske ceste na odseku med nadvozom nad avtocesto oz. ljubljansko južno obvoznico in Cesto v Mestni log. Dela potekajo hkrati na nadvozu čez južno obvoznico ter na sami vpadnici v središče mesta. Nadvoz je zaprt za ves promet. Od parkirišča P+R Barje do Kopačeve ulice je cestišče zožano, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer. Med P+R Barje in Cesto dveh cesarjev so pešci in kolesarji preusmerjeni na Pot na Rakovo Jelšo.

Barjanska cesta bo prenovljena na delu med Ziherlovo ulico in priključkom na južno obvoznico. V okviru projekta bo cesta zožena, dodani bodo rumeni pasovi za mestne avtobuse, urejena postajališča za avtobuse ter vmesna zelenica, na obeh straneh pa tudi kolesarska steza in pločnik. Na križišču pri P+R Barje bo zgrajeno krožišče, s čimer naj bi povečali pretočnost prometa na avtocestnem priključku Ljubljana center. Most čez Mali Graben bo razširjen, prenovljeni bosta tudi javna razsvetljava in meteorna kanalizacija.

Projekt ljubljanska občina izvaja skupaj z Darsom, saj bo nadvoz nad južno obvoznico v sklopu projekta obnovljen. Izbrana izvajalca del sta Trgograd in KPL. Pogodbena vrednost del je skoraj 21 milijonov evrov z davkom, manjši del bo sofinanciran s kohezijskimi sredstvi.

Pričakovati je velike težave v prometu

Za še večje prometne preglavice medtem v samem središču mesta, kjer v prvi fazi gradnje komunalne infrastrukture na območju osrednje železniške postaje - tam ob nadgradnji postaje poteka tudi gradnja zasebnega poslovno-stanovanjskega kompleksa Emonika - potekajo prva dela v križišču med Dunajsko cesto in Trgom Osvobodilne fronte ter vzdolž Dunajske ceste do Vilharjeve ceste. V nadaljevanju se bodo dela premikala proti Masarykovi in Šmartinski cesti, vključno s širitvijo podvoza pri Orto baru. V naslednjih dveh letih je tako na tem območju pričakovati velike težave v prometu. Sedanja ljubljanska avtobusna postaja bo zrušena in do zgraditve nove ob Vilharjevi cesti bo na parkirišču ob Masarykovi cesti urejena začasna postaja.