Če ste v Mercatorju kupili ta izdelek, ga zavrzite ali vrnite

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala začinjene piščančje peruti (sveže, toplotno neobdelano). Gre za izdelek, ki je bil sicer v prodaji v Mercatorjevem hipermarketu Velenje. Razlog za odpoklic je v tem, da so v okviru uradnega nadzora v živilu odkrili salmonelo. Te začinjene piščančje peruti so bile sicer pripravljene in v prodaji 16. julija z rokom uporabe do 18. julija.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tistim, ki so izdelek kupili, priporoča, da ga, če so ga doma zamrznili, ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto prodaje.