Če že komaj čakate poletje, ne pozabite, da z njim pride tudi ta nadloga

Namen akcije je zmanjšati možnosti za razmnoževanje te invazivne vrste komarjev in prebivalce opozoriti na pomen odstranjevanja stoječe vode iz svoje okolice. Kot so sporočili z Občine Izola, bodo občine na javnih površinah za zmanjševanje možnosti razmnoževanja komarjev v dneh brez padavin nanašale sredstvo Aquatain. Uspešnost akcije bo v veliki meri odvisna od sodelovanja vsakega posameznika, so navedli. Ker so tigrasti komarji slabi letalci in preletijo le nekaj sto metrov, lahko vsakdo pomembno prispeva k zmanjšanju njihove številčnosti v svoji neposredni bližini, so poudarili.

Za preprečevanje širjenja in povečevanja številčnosti tigrastih komarjev je po njihovih navedbah pomembno, da ljudje v okolici svojih hiš, na njivah in pokopališčih redno praznijo posode z vodo, ki jih ne uporabljajo, jih postavijo z dnom navzgor, prekrijejo, pospravijo v zaprt prostor oziroma drugače preprečijo, da bi v njih zastajala voda. Poleg tega jim svetujejo, da vsak teden odstranijo predmete, v katerih se lahko zadržuje voda, praznijo in umivajo podstavke cvetličnih lončkov, v vazah z rožami na pokopališčih pa vsak teden zamenjajo vodo.

Tedensko naj zamenjajo vodo tudi v posodah za zalivanje in napajanje živali ter drugih posodah na odprtem. Očistijo naj zamašene strešne žlebove in talne kanale, nepredušno zaprejo zadrževalnike vode, ki jih ni mogoče izprazniti, kot so sodi in cisterne, ter pazijo, da se v ponjavah ne nabira deževnica. Če se posod in drugih vodnih zadrževalnikov ne da sprazniti, jih velja pokriti, svetujejo. Tigrastim komarjem sicer za razmnoževanje zadostujejo že zelo majhne količine vode. Samice se hranijo s krvjo ljudi in toplokrvnih živali, zato lahko prenašajo tudi virusne bolezni.