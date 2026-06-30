Če želi Janša seliti veleposlaništvo v Jeruzalem, mu mora ona dati zeleno luč

Za morebitno selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki jo je napovedal premier Janez Janša, veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, so za STA danes pojasnili na zunanjem ministrstvu. To med drugim pomeni, da bi ukaz o odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu morala izdati predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Jure Makovec Afp

»V primeru spremembe sedeža predstavništva se izvedejo vsi postopki, kot so predvideni pri odpiranju novega predstavništva,« so pojasnili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

Razložili so, da se na podlagi zakona o zunanjih zadevah diplomatsko predstavništvo »odpre ali zapre z ukazom predsednice republike«. Predlog pripravi minister za zunanje zadeve, določi ga vlada po predhodnem mnenju delovnega telesa državnega zbora, pristojnega za zunanjo politiko, so še zapisali.

Selitev veleposlaništva v Jeruzalem je Janša napovedal v petek objavljenem intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom.

Selitev veleposlaništva v Jeruzalem je Janez Janša napovedal v petek objavljenem intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom. FOTO: Matej Družnik/delo Ui

Potem ko je premier napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, je vodja poslanske skupine Demokrati Elena Zavadlav Ušaj dejala, da bodo v stranki glede prenosa veleposlaništva sledili usklajenemu stališču držav članic EU.

V uradu Pirc Musar so v ponedeljek glede Janševe izjave o selitvi veleposlaništva med drugim izpostavili, da je Evropska komisija v svojem odzivu poudarila, da bi to pomenilo odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od dosedanjega skupnega stališča EU.

Stališče predsednice Nataše Pirc Musar ostaja nespremenjeno Stališče predsednice Nataše Pirc Musar glede priznanja Palestine, spoštovanja mednarodnega prava in rešitve dveh držav je jasno in ostaja nespremenjeno, so v predsedničinem uradu že včeraj sporočili v odgovoru na vprašanje STA glede izjav premierja Janeza Janše o selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine. »Slovenija je državo Palestino priznala 4. junija 2024, predsednica je to odločitev podpirala takrat in jo kot pravilno označuje tudi danes, poudarja pa, da s strani vlade sicer uradno ni bila seznanjena z nobenim novim konkretnim predlogom na to temo,« so sporočili v uradu predsednice republike. V uradu predsednice republike so danes dodali, da so odločitve o priznavanju ali nepriznavanju držav v pristojnosti državnega zbora, na podlagi predhodnega predloga vlade. Predsednica nanje ne more neposredno vplivati, lahko pa izrazi svoje stališče.

Po oceni predsednice mora zunanja politika Slovenije temeljiti na spoštovanju mednarodnega prava, Ustanovne listine ZN ter zavez, ki jih je Slovenija sprejela v okviru EU in drugih mednarodnih organizacij, so dodali.