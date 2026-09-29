Čebelarji čakali 20 let! Prihaja dva milijona evrov državne podpore

Na ministrstvu za kmetijstvo je pred dnevi potekal pomemben sestanek Janeza Ciglerja Kralja in predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča. Minister je čebelarjem zagotovil, da bodo podpore za vsak čebelji panj sistemsko urejene najpozneje z letom 2028. Na ministrstvu proučujejo tudi možnost, da bi jih uvedli že z letom 2027, a tega za zdaj (še) ne morejo zagotoviti. Do podpore naj bi bili upravičeni vsi čebelarji, ki imajo čebelje družine vpisane v register čebelnjakov. Gre za približno 200.000 čebeljih družin, predvideni znesek pa je okoli 10 evrov na družino. Skupni znesek bi bil potemtakem dva milijona evrov.

Na sestanku so obravnavali tudi več drugih predlogov ČZS. Minister med drugim podpira idejo, da bi pred prvim vpisom v register čebelnjakov preverili osnovno znanje čebelarja. Že v kratkem bodo pristojne službe ministrstva in ČZS pripravile predlog potrebnih zakonodajnih sprememb.

10 EVROV podpore na čebeljo družino.

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije FOTO: Leon Vidic

Zgodovinski dan

Podporo je izrazil tudi spremembi pravil glede mešanja osnovnih čebeljih pridelkov brez obvezne registracije dopolnilne dejavnosti. O tem naj bi se pogovoril z ministrom za finance. Na dnevnem redu je bil tudi orientalski sršen; minister podpira stališče ČZS, da bi ga v Sloveniji razglasili za invazivno vrsto, vprašanje pa naj bi odprl pri pristojni okoljski ministrici.

»Dvajset let smo upali, želeli in pričakovali to. Sedaj je zaveza končno dana!«

Podprl je tudi nadaljevanje javnih razpisov za občine za sadike medovitih rastlin in predlog za povečanje sredstev iz podnebnega sklada. Prav tako podpira pobudo, da bi v tednu slovenske hrane več domače hrane zagotovili domovom za starejše in drugim javnim ustanovam ter jo omogočili tudi študentom prek subvencionirane prehrane. Predsednik ČZS Boštjan Noč je zavezo o podporah na panj označil za zgodovinsko in prelomno ter poudaril, da si čebelarji za takšno rešitev prizadevajo že dolga leta. »Dvajset let smo upali, želeli in pričakovali to. Sedaj je zaveza končno dana!«