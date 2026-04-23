Čebelarji odpirajo svoja vrata

Javna svetovalna služba v čebelarstvu Čebelarske zveze Slovenije v sodelovanju s čebelarskimi društvi po Sloveniji vabi vse ljubitelje narave, lokalne skupnosti, šole, vrtce in posameznike, da se udeležijo Dneva odprtih vrat slovenskih čebelarjev, ki bo ta petek. V to vseslovensko akcijo se je prijavilo več kot 100 čebelarskih društev, ki bodo odprla vrata svojih čebelnjakov in obiskovalcem predstavila čebelarsko dejavnost, pomen čebel za okolje, postopek pridobivanja naravnih čebeljih pridelkov ter življenje in delo s čebelami. V nekaterih krajih bo datum dogodka prilagojen lokalnim praznikom ali prireditvam, zato bodo čebelarji v teh okoljih vrata svojih čebelnjakov odprli po uradno napovedanem datumu, zato spremljajte obvestila lokalnih čebelarskih društev ali se pozanimajte pri njihovih predstavnikih.

Dogodek je namenjen vsem generacijam – od najmlajših v vrtcih in osnovnih šolah do mladih raziskovalcev in odraslih. S svojo prisotnostjo in podporo boste prispevali k večji ozaveščenosti o pomenu čebel za naše okolje in prehransko varnost, ohranjanju bogate čebelarske tradicije v Sloveniji, spodbujanju zanimanja za čebelarstvo med mladimi, varovanju kranjske čebele kot dragocene naravne dediščine.