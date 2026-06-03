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Celje v črnem: znano, kdaj bodo pokopali Dušana Kondo, srce Špice in kajakašev

Vest o smrti je globoko pretresla vse, ki so ga poznali.
Dušan Konda je bil predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje. FOTO: Mojca Marot 
Dušan Konda je bil predsednik Kajak kanu kluba Nivo Celje. FOTO: Mojca Marot 
N. P.
 3. 6. 2026 | 16:05
1:28
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Pred nekaj dnevi je odjeknila novica o smrti Dušana Konde, dolgoletnega predsednika Kajak kanu kluba Nivo Celje in enega najprepoznavnejših obrazov celjske Špice. Pogreb pokojnika, ki so mu prijatelji rekli Dule ali Fonz, bo v ponedeljek, 8. junija 2026, ob 15. uri na pokopališču Celje. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v mrliški vežici številka 1 na celjskem pokopališču, kjer se bodo lahko od njega poslovili svojci, prijatelji in znanci. Pogrebna slovesnost je, kot je razvidno z vabila, namenjena le njim, ne širši javnosti. 

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Vest o smrti je globoko pretresla vse, ki so Dušana Kondo poznali, številne Celjane, športnike, prijatelje in druge. Konda je namreč zadnjih trideset let vodil celjski kajakaški klub, a je njegovo delovanje daleč presegalo to vlogo. Župan Mestne občine Celje Matija Kovač je ob njegovi smrti zapisal, da je bil Konda »velik človek, Celjan, ki je navdihoval, premikal meje možnega in iz dneva v dan sledil svojim sanjam«. Leta 2012 je prejel srebrni celjski grb za vztrajnost in odločnost pri razvoju kajakaškega kluba, pozneje tudi plaketo Državnega sveta. 

Pogreb bo v ponedeljek, 8. junija 2026, ob 15. uri na pokopališču Celje. FOTO: Bralec
Pogreb bo v ponedeljek, 8. junija 2026, ob 15. uri na pokopališču Celje. FOTO: Bralec

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