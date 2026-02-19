  • Delo d.o.o.
SB CELJE

Celjska bolnišnica v največji prenovi doslej: konec bolnikov na hodnikih

Začela so se gradbena dela za zaključek prve etape bolnišnične novogradnje. Pri Splošni bolnišnici Celje gre za eno največjih naložb v zdravstvu.
Zelo jo bodo nadgradili in modernizirali. FOTO: Primož Škerl
Zelo jo bodo nadgradili in modernizirali. FOTO: Primož Škerl
Špela Kuralt
 19. 2. 2026 | 06:40
A+A-

Na območju Splošne bolnišnice (SB) Celje bo prihodnje leto več gradbišč, saj so se začela zaključna dela v drugem, tretjem in petem nadstropju bolnišnične nadomestne novogradnje. Prvo večje gradbišče so vzpostavili med oddelkom za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ginekološko-porodniškim oddelkom in urgentnim centrom. Eno leto tako ne bo prehoda med ginekološko-porodniškim oddelkom in nadomestno novogradnjo ter prehoda med oddelkom za infekcijske bolezni in urgentnim centrom. Bolnišnična novogradnja je največji investicijski projekt v zgodovini celjske bolnišnice in eden največjih v slovenskem zdravstvu, so pojasnili v SB Celje. Je pa tudi eden najnujnejših, saj so nekateri objekti celjske bolnišnice stari že 130 let, tudi novejši del, nekoč rumena bolnišnica, ima že več kot 40 let. Da bi bilo treba bolnišnico povečati in posodobiti, so se pogovarjali že leta 2003. »Študije o potresni odpornosti in stroškovni učinkovitosti so pokazale, da je bolj racionalna in učinkovita rešitev rušenje starih objektov in njihova nadomestitev z novogradnjo,« so pojasnili v SB Celje.

Nove prostore bosta dobili kardiologija in otorinolaringologija.

Dodali so, da »več kot polovica oddelkov deluje v zastarelih in neustreznih prostorih brez nujnih posodobitev, ob omejenih sredstvih za vzdrževanje. Sodobni prostorski standardi so ključni tudi zaradi higiensko-epidemioloških zahtev, saj se povečuje število pacientov z večkratno odpornimi bakterijami. Število internističnih bolnikov, predvsem na področjih kardiologije, gastroenterologije, infektologije in nefrologije, se nenehno povečuje, sedanje posteljne kapacitete pa so skoraj povsem zasedene, kar povzroča namestitve na hodnikih in podaljšuje čakalne dobe. Hkrati se zdravljenje vse bolj seli v ambulantne in dnevne oblike, za katere primanjkuje ustreznih prostorov.« Novogradnja bo rešila tudi logistične težave, saj je oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja ločen od glavne stavbe, hkrati pa bo omogočila razvoj geriatrije in paliativne dejavnosti.

Veliko že narejenega

Projekt vključuje postopno odstranitev nekaterih dotrajanih objektov, skupaj gre za približno 15.000 kvadratnih metrov, in hkrati postopno novogradnjo oziroma dozidavo novih objektov v izmeri približno 25.000 kvadratnih metrov. Opravili bodo tudi rekonstrukcijo objektov v izmeri približno 2000 kvadratnih metrov. Ker bolnišnica deluje, dela izvajajo po etapah. Po pripravljalnih delih so v delno izvedeni prvi etapi že zgradili in opremili urgentni center, zgradili so petnadstropni objekt ter v njem uredili klet, pritličje in helioport. V pritličju deluje oddelek za hematologijo in onkologijo z dnevno bolnišnico, anesteziološke in protibolečinske ambulante ter mobilni paliativni tim.

Predvideno stanje kompleksa po izvedeni prvi etapi nadomestne novogradnje. Pogled s severne smeri. FOTO: Arhitekt Ernst
Predvideno stanje kompleksa po izvedeni prvi etapi nadomestne novogradnje. Pogled s severne smeri. FOTO: Arhitekt Ernst

Začeli so izvajati naslednji del etape, v katerem bodo uredili drugo, tretje in peto nadstropje. Iz bolnišnice so sporočili, da bo ta del namenjen kardiološkemu oddelku, otorinolaringologiji in glavnemu podatkovnemu centru. Vrednost gradbeno-obrtniških in instalacijskih del ter opreme je ocenjena na 32,5 milijona evrov, sredstva bo zagotovila država. Sedemletno vzdrževanje opreme je ocenjeno na 2,4 milijona evrov, kar bo zagotovila SB Celje. Oddelka kardiologije in ORL bi se po napovedih v nove prostore lahko preselila prihodnje leto.

Prihodnost

Prvi etapi sledita še dve, ko bodo rušili in gradili nove objekte. Celotna vrednost projekta bolnišnične novogradnje je bila ocenjena leta 2017 in je znašala 117 milijonov evrov, vse vire financiranja pa zagotavlja ministrstvo za zdravje. Iz SB Celje so odgovorili, da bo treba še pred končanjem prve etape – čaka jih namreč še zaključek del v prvem in četrtem nadstropju – osvežiti »noveliran investicijski program iz leta 2017, saj so se spremenile ključne predpostavke, kot so: sprememba obsega nameravanih del, časovnega načrta izvedbe, sprememba cen elementov na gradbenem trgu, posledično pa sprememba investicijskih stroškov, ki bodo večjih od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta«. V SB Celje si prizadevajo za zaključek projekta v celoti, saj bodo s tem pacientom lahko ponudili širši nabor zdravstvenih storitev ter razvijali nove metode in medicinske stroke, ki jih regija do zdaj ni imela, so odgovorili iz tretje največje bolnišnice v državi. 

