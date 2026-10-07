Celjske rolce navdušile (FOTO)

V mestnem jedru Celja je tisoč obiskovalcev pri štirih ponudnikih pokušalo celjske rolce z različnimi nadevi ter spoznavalo vinarje štajerskega vinorodnega okoliša. »Veseli smo, da je festivalsko dogajanje postalo razlog za obisk starega mestnega jedra, tako med prebivalci, obiskovalci iz širše regije kot tudi med drugimi mestnimi ponudniki. S tem se krepi pripadnost mestu ter prepoznavnost Celja in edinstvene sladice celjske rolce. Ko v mesto pridejo obiskovalci festivala, se njihova izkušnja ne konča na prizorišču. Del potrošnje se prelije tudi v druge dele mestnega jedra, v katerem obiskovalci ostanejo dlje, obiščejo lokale, restavracije in druge ponudnike. Prav v tem je njegov multiplikativni učinek, saj festival ne ustvarja vrednosti le za organizatorje, partnerje in neposredne udeležence, temveč jo širi tudi v številne druge dele lokalnega okolja,« je po zaključku šeste izvedbe festivala Rol.Ce & Vin.Ce dejala Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje.

Ocenjujem, da je bilo povpraševanje na letošnjem festivalu največje do zdaj.

Znanega podjetnika Mirana Gracerja smo ujeli pri degustaciji vinca. Foto: Gregor Katič

Letos prvič so ponudniki pripravili cel teden celjske rolce, na samem festivalu pa so za pokušino slavne celjske sladice poskrbeli štirje ponudniki: Hotel Evropa, Pekarna Geršak, Slaščičarna Zvezda in Kavarna Rolca. »Ocenjujem, da je bilo povpraševanje na letošnjem festivalu največje do zdaj. Še vedno je najbolj popularna klasična, čokoladna celjska rolca. Številni obiskovalci pa so poskusili tudi rolco z malino in temno čokolado ter pistacijo. Zadovoljni smo tudi ob spoznanju, da ta naša celjska sladica dejansko postaja prepoznavna v širšem slovenskem prostoru. Poleg rednih strank smo opazili veliko novih obrazov, kar kaže, da dober glas res seže v deveto vas,« je po koncu festivala opažanja strniliz Kavarne Rolca ter dodal, da je, poleg druženja ter degustacije, pomemben festivalski vidik, ohranjanje kulinarične dediščine Celja, kot tudi izobraževanje. V času festivala so bile namreč delavnice peke celjske rolce, ki so jih organizirali v Tehnoparku Celje, polno zasedene. Na njih so se udeleženci učili, kako pripraviti sladico, ter ugotavljali, da na videz enostavna sladica terja kar precej spretnosti, pa tudi kakovostnih sestavin. Prav tako so na festivalu predstavljali vina štajerskega vinorodnega okoliša z devetimi različnimi vinarji.

V Tehnoparku so pripravili delavnice izdelave in peke celjskih rolc, zanimanje je bilo ogromno. Foto: Gregor Katič

Dekleta so dogodek sredi mesta izkoristila za svojo dekliščino. Foto: Gregor Katič

Celjani so degustirali vina. Foto: Gregor Katič

Vinarstvo Kerin Foto: Gregor Katič

Celjske rolce postajajo prepoznavna sladica. Foto: Gregor Katič