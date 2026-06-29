Celjski mestni svetniki sprejeli prostorski načrt za 80 javnih najemnih stanovanj: »Pred nosom ne bi imeli novih blokov«

Občinski podrobni prostorski načrt, ki so ga sprejeli celjski mestni svetniki, v Dečkovo naselje umešča večstanovanjski stavbi, ena od njiju bi imela stolpiča s sedmimi nadstropji. Tako bi prihodnje leto lahko začeli graditi 80 javnih najemnih stanovanj. Ta so bila že vključena v lani soglasno sprejet stanovanjski program, a svetniki Celjske županove liste (CŽL) Bojana Šrota in SDS so zdaj proti. SDS je napovedal, da bo podprl tudi morebitni referendum. Civilna iniciativa, ki je zbrala 160 podpisov proti gradnji, se za zbiranje podpisov za referendum še ni odločila.

Stavba z visokima stolpičema je po načrtu umeščena v bližino severne vezne ceste, ob kateri je predvidena še ena manjša stavba za kulturo in razvedrilo. Gre za zemljišče v neposredni bližini košarkarskega igrišča, v bližini je tudi trgovina. Druga večstanovanjska stavba, ki bi imela največ tri nadstropja (obe imata tudi pritličje), bi stala južneje, v bližini drugih večstanovanjskih stavb. Skupno gre v tej soseski, poimenovani DN9, za 80 javnih najemnih stanovanj.

Na območju ob severni vezni cesti, v neposredni bližini igrišča, načrtujejo gradnjo večstanovanjske stavbe z dvema stolpičema, ki bosta imela do sedem nadstropij. FOTO: Špela Kuralt

Že pred sprejetjem podrobnega prostorskega načrta so se prebivalci Novega trga, Ceste v Lokrovec in Ob Koprivnici povezali v civilno iniciativo. Kot je povedal predstavnik iniciative Zvone Markon, so zbrali 160 podpisov proti temu prostorskemu načrtu: »Nove stavbe so preblizu našim objektom, premalo je parkirnih prostorov, infrastruktura pa tem novim objektom ni prilagojena.« Na vprašanje, ali bodo začeli zbirati podpise za referendum, je Markon odgovoril, da še zbirajo določene informacije in se bodo potem odločili. Svetnik SDS Ivan Kaučič je na seji mestnega sveta napovedal, da bo SDS podprl morebitni referendum.

Gradnja 80 javnih najemnih stanovanj na tem območju je bila že vključena v stanovanjski program, ki so ga celjski mestni svetniki soglasno sprejeli novembra lani. Podprli so ga tudi svetniki CŽL in SDS, ki so zdaj glasovali proti. Breda Arnšek, CŽL, je na seji pojasnila, da niso proti gradnji novih stanovanj, a da predlagana rešitev ni dobra. Opozorila je na zgoščenost pozidave in na dejstvo, da je za eno stanovanje predvideno le eno parkirno mesto in dodatnih deset odstotkov: »Ja, upoštevali ste smernice ministrstva za infrastrukturo. Ampak kaj bo to prineslo? Pravite, da boste poskušali udejanjati nove navade. Kot sociolog vas vprašam: Veste, kako dolgo to traja? Kakšni problemi se bodo porajali? Kako se bo parkiralo, kje se bo parkiralo?« Dodala je, da je območje močvirno, zato bo potreben visok finančni vložek za gradnjo, in tudi da se bo razgled stanovalcev v bližini poslabšal.

Na razpisih dajemo točke mladim, mladim družinam, zaposlenim, vsem, ki dlje bivajo v Celju, učiteljem, zdravstvenim delavcem.

Župan Matija Kovač je dejal, da je gradnja tu premišljena in strateško umeščena, saj je komunalna oprema zgrajena, tudi nova Cesta v Lokrovec bo. Spomnil je, da je mestni svet za Dečkovo naselje že sprejel več prostorskih načrtov: »Sprejeli smo odlok za DN14, kjer je enaka geologija, podobni prometni izzivi. Šlo je za zasebno stanovanjsko gradnjo in smo ga podprli.« Tam gre za pet večstanovanjskih stavb in eno večnamensko, vse pa so še precej višje, saj načrt omogoča deset nadstropij. Župan je spomnil še na novo sosesko DN10: »V preteklem mandatu smo to ne samo podprli, ampak tudi izvedli. DN10 ima enak standard zagotovljenih parkirnih prostorov in danes živi. Tam je 140 stanovanj. Po enakem prostorskem aktu se bo v bližini začela gradnja območja 126 stanovanj blizu lokacije, ki jo danes obravnavamo.« Teh 126 stanovanj bo gradil Stanovanjski sklad RS.

Podžupanja Saša Kundih, Demokrati Anžeta Logarja, je svetnike spomnila: »Mislim, da so vsi, ki danes izražajo pomisleke, zamudili, ker bi to morali narediti takrat, ko smo sprejemali stanovanjski program. S tem smo naši družbi Nepremičnine Celje podelili mandat, da je vstopila v razvijanje tega prostorskega načrta.« Kljub temu je opozorila, da bi morali prej razmisliti o infrastrukturi, gradnji garažnih hiš: »Da se nam ne zgodijo soseske, ki jih moramo potem reševati. Vem, da se tu predvideva gradnja več garažnih hiš. To je treba najprej zagotoviti.«

Župan Kovač je pojasnil: »Na Novem trgu že imamo veljavni prostorski akt za dve novi garažni hiši. Dela se idejna zasnova. Odprt je javni poziv za zasebno gradnjo. Se pa sprašujem, ali so ljudje za parkirni prostor, ki ga želijo, pripravljeni kaj plačati vsak mesec. V mestnem jedru lahko stanovalci zakupijo parkirni prostor, v teh soseskah pa tega ni. Parkirnih prostorov z javnim denarjem ne moremo graditi. Sredstev EU za to ni.«

Župan Matija Kovač je poudaril, da je gradnja tu premišljena in strateško umeščena. FOTO: Lmk

Samo za državljane in Celjane

Kot je povedal direktor družbe Nepremičnine Celje Primož Brvar, se bodo s projektom prijavili za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, ko bo razpis objavljen. A pogoj je gradbeno dovoljenje, je pojasnil Brvar: »Zdaj bomo pripravili javno naročilo za projektiranje javnih najemnih stanovanj, pričakujemo, da bo projektant izbran do konca poletja, v šestih mesecih pa pričakujemo gradbeno dovoljenje. Graditi bi začeli prihodnje leto.«

Ob napovedi, da bodo gradili še več javnih najemnih stanovanj, so se spet pojavila namigovanja, da jih dobivajo tujci. To je v svojem zapisu na družbenem omrežju zapisala tudi ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj: »V SDS Celje podpiramo stanovalce ter Celjane, ki nasprotujejo gradnji stolpnic s prekomernim številom neprofitnih stanovanj. Menimo, da bi morala biti gradnja premišljeno načrtovana, da se izognemo pretirani naseljenosti ter oblikovanju getoizacije določenih predelov Celja. Poleg tega se sprašujemo, kdo bodo upravičenci do stanovanj, glede na dosedanjo prakso, da jih dobivajo predvsem tujci, ne pa naši državljani.«

Brvar je to odločno zanikal: »Pogoj za pridobitev javnega najemnega stanovanja je slovensko državljanstvo. V družbi Nepremičnine imamo pa še dodaten pogoj, in sicer da mora imeti prosilec stalno prebivališče v Mestni občini Celje. Zanimivo, da ministrica, ki pokriva stanovanjsko področje, tega ne ve. Na naših razpisih dajemo dodatne prednosti oziroma točke mladim, mladim družinam, zaposlenim, vsem, ki dlje bivajo v Celju, učiteljem, zdravstvenim delavcem.« Poudaril je, da je ves čas okoli 500 ljudi na seznamu, čeprav so v treh letih dodelili 180 stanovanj: »Ekonomski položaj ljudem žal ne omogoča, da bi si stanovanja kupili.« Dodal je še, da so poskušali bližnjim prebivalcem kar se da ustreči: »Stavbo smo še dodatno umaknili od najbližje stavbe. Zdaj bo razdalja večja, kot je na Novem trgu.«