CELJSKI SEJEM

Celjski sejem: veliki izzivi pred čebelarji in lovci

Na Marčnih sejmih bodo prišli na svoj račun tudi vrtnarji. Organizatorji pričakujejo več kot 20 tisoč obiskovalcev.
Alojz Kovšca je predsednik Lovske zveze Slovenije. FOTO: Mojca Marot

Irena Škor, vodja projekta Marčni sejmi FOTO: Mojca Marot

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč FOTO: Mojca Marot

Mojca Marot
 5. 3. 2026 | 07:50
Celjski sejem bo med 13. in 15. marcem znova prizorišče tako imenovanih Marčnih sejmov, ko je obiskovalcem za ceno ene vstopnice na voljo kar pet dogodkov: Dnevi lovstva, Dnevi športnega strelstva, Apis Slovenija, Flora&Vrt in novost, sejem Fit & Well, namenjen aktivnemu življenjskemu slogu in dobremu počutju s poudarkom na zeliščarstvu, ekološki prehrani ter naravni kozmetiki. Predstavilo se bo okoli 400 razstavljavcev iz 15 držav, organizator Celjski sejem pričakuje več kot 20.000 obiskovalcev iz celotne regije.

Sršenova grožnja

Na 49. izvedbi Apis Slovenija, ki velja za enega največjih strokovnih čebelarskih dogodkov v Evropi, bodo obiskovalci v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije spremljali mednarodna strokovna predavanja in razprave o pomenu čebelarstva za okolje in biotsko raznovrstnost, predstavili bodo čebelarsko opremo in inovacije. »Tokrat bomo v strokovnem delu v soboto, 14. marca, razpravljali o zelo aktualni temi, grožnji pojava sršenov, tako orientalskih kot azijskih, in gostili enega največjih strokovnjakov za to področje iz Grčije. Mi to problematiko sicer že dobro poznamo, čakamo pa še na pravi odziv države, saj se bojimo, da če se ne bomo pravočasno dogovorili, kako ukrepati, bo sršen naenkrat pri nas, mi pa ne bomo vedeli, koga poklicati ter kdo in na kakšen način bo odstranjeval njihova gnezda. Prav tako bomo gostili enega največjih strokovnjakov iz Nemčije na področju zdravstvenega varstva čebel. Na razstavnem prostoru bo široka ponudba opreme za čebelarje, katere nakup sofinancira država v 50 do 80 odstotkih,« je o prihajajočem sejmu dejal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.

Dva dneva bosta posvečena 49. izvedbi enega največjih strokovnih čebelarskih dogodkov v Evropi – Apis Slovenija.

Dnevi lovstva, ki jih bodo sooblikovali z Lovsko zvezo Slovenije, pa bodo združili lovce, strokovno in širšo javnost ter predstavili sodobne prakse trajnostnega upravljanja divjadi. Poleg razstavnega programa bodo potekali prikazi kinologije in sokolarstva, priredili bodo tradicionalno tekmovanje v kuhanju lovskega golaža, vrstili se bodo nastopi lovskih pevskih zborov in državno prvenstvo v rukanju, kar poudarja tudi kulturno-dediščinski vidik lovstva. Predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca je izpostavil kar precej perečih tem, s katerimi se soočajo lovci.

Lovske ekošole

»Bolj se bomo osredotočili na vlogo lova in spreminjajoče se tehnologije, zlasti dronov in nočnih namernih naprav, ki jih lovci uporabljamo. Temu bo namenjenih več strokovnih predavanj, saj se poskušamo izogniti temu, da bi se lov tehniziral in komercializiral, pač pa želimo ohranjati tradicionalne vrednote lova v oblikah, kot je bil zastavljen že stoletja nazaj,« je poudaril Kovšca. In še, da je z dvema novelama zakona o divjadi in lovstvu lovska organizacija dobila dodatna pooblastila in naloge. »Občani nas bodo lahko večkrat videli na tako imenovanih nelovnih površinah, saj bomo lovci izvajali intervencije v primeru, če bo prišlo do ogrožanja s strani zveri, pa tudi v primeru incidentov z divjimi lovnimi živalmi. Gre za zelo kompleksno nalogo, pri kateri so povečuje tveganje za varnost ljudi, zato bodo morali lovci po novem skozi dodatna usposabljanja za uporabo orožja tudi v urbanem okolju in na površinah, kjer doslej orožja nismo uporabljali. Veliko bomo zato govorili o varni rabi lovskega orožja ter se izobrazili v prvi pomoči ob poškodbah, do katerih bi lahko prišlo s strani zveri oziroma pri uporabi strelnega orožja.«

Še posebno se bodo posvečali mladi populaciji in sodelovali z ekošolami. »Prizadevamo si, da bi mladi že v zgodnjih letih malo bolj spoznali naravo in živali ter jim s svojim ravnanjem in svojim bivanjem v naravi ne bi škodovali. Pa ne samo mladi, tudi odrasli, ki se še ne zavedajo, da z vožnjami z motornimi sanmi v naravi, še posebno v gozdovih, vznemirjajo živali, predvsem divjad, ki potrebuje svoj mir,« je bil jasen Kovšca.

Sejem bo zanimiv tudi za vse ljubitelje vrtnarjenja, samopreskrbe in trajnostnega bivanja, saj bodo na njem ponujali sadike, semena, vrtno opremo in rešitve za urejanje zunanjih površin.

400 razstavljavcev bo prišlo iz 15 držav.

Prizadevamo si, da bi mladi že v zgodnjih letih malo bolj spoznali naravo in živali.

Boštjan NočnaravalovstvočebeleCeljski sejemCelje
