Celjski zaporniki ostali brez obiskov, dobili pa družabne igre

»Ne vem, ali veste, da so priporniki in zaporniki v celjskem zaporu zaradi gradbenih del že približno dva tedna brez obiskov. Ti so v celoti onemogočeni, zaradi česar svojci že dlje nimajo možnosti osebnega stika s priporniki – zaporniki,« je naše uredništvo obvestil bralec, ki se ob tem sprašuje, na kakšni pravni podlagi so bili obiski ukinjeni in kdo je sprejel takšno odločitev. »Ne vem, čemu niso imeli interesa, da bi priprtim in zaprtim omogočili obiske v nekem drugem prostoru. Tudi v prostoru, kjer obiski potekajo za stekleno pregrado, to ni mogoče, čeprav se tam gradbena dela ne izvajajo,« je še potožil bralec.

1810. SO ZGRADILI stavbo, v kateri je zapor.

Stara zgradba

Direktor Tomaž Bračko pravi, da nadomestnega prostora za varno izvajanje obiskov trenutno ni.

Obrnili smo se na Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS), kjer so nam potrdili, da obiski v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora (ZPMZKZ) Celje trenutno niso mogoči. »Direktor ZPMZKZ Celjeje zaradi zagotavljanja varnosti oseb ter nemotenega izvajanja neodložljivih gradbeno-vzdrževalnih del v zavodu na podlagi 213.č člena zakona o kazenskem postopku v zvezi s šestim odstavkom 74. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij izdal odredbo o začasnem neizvajanju obiskov. Ključni razlog za začasno prekinitev obiskov je bil zagotavljanje varnosti,« so nam odgovorili. In pojasnili, da se obiski izvajajo v prostorih tik ob vhodu v zavod, zato v začetni fazi gradbenih del zaradi povečanega varnostnega tveganja in možnosti pobega obiskov ni bilo mogoče izvajati. »Nadomestnega prostora za varno izvajanje obiskov, žal, ni na voljo. Ravno tako obiskov ni bilo mogoče izvajati v prostoru za stekleno pregrado, ker je bil z deli oviran tudi vhod v zavod in tako onemogočen nadzor nad vstopom. Naš zavod je namreč v objektu v starem mestnem jedru Celja, katerega osnovni deli segajo v leto 1810. Prostorske zmogljivosti so zelo omejene, zato v času gradbenih del tudi ni bilo mogoče zagotoviti ustreznega nadomestnega prostora, ki bi izpolnjeval vse varnostne in organizacijske pogoje za izvajanje obiskov,« je še pojasnil Bračko.

Kot so še dodali v URSIKS, so bile vse priprte in zaprte osebe, pristojna sodišča in ostali pristojni pravočasno obveščeni o načrtovanih delih in začasnem režimu.

Oddelki so bili dodatno opremljeni z družabnimi igrami za preživljanje prostega časa.

»Z namenom ohranjanja stikov s svojci smo v času gradbenih del zagotovili več nadomestnih oblik komunikacije. Zaprtim osebam je bilo denimo omogočeno dodatno telefoniranje in uporaba videoklicev (skype), povečana je bila tudi prisotnost strokovnih delavcev na oddelkih. Oddelki so bili dodatno opremljeni z družabnimi igrami in drugimi aktivnostmi za preživljanje prostega časa. Po končanih delih oziroma zaključku projekta bomo za pripornike zagotovili dodatni termin obiskov s svojci. Namesto enega obiska tedensko jim bosta po novem omogočena dva v tednu. Za obsojence pa režim ostaja nespremenjen, torej dva obiska na teden. Ponovno bodo zagotovljeni podaljšani obiski, ki lahko trajajo do dvakrat dlje od zakonsko predpisanega časa. Obiski obsojencev, ki se izvajajo zunaj zavoda, pa potekajo nemoteno,« so še pojasnili v celjskih zaporih.