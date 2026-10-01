Celjski zaporniki ostali brez obiskov, dobili pa družabne igre

»Ne vem, ali veste, da so priporniki in zaporniki v celjskem zaporu zaradi gradbenih del že približno dva tedna brez obiskov. Ti so v celoti onemogočeni, zaradi česar svojci že dlje nimajo možnosti osebnega stika s priporniki – zaporniki,« je naše uredništvo obvestil bralec, ki se ob tem sprašuje, na kakšni pravni podlagi so bili obiski ukinjeni in kdo je sprejel takšno odločitev. »Ne vem, čemu niso imeli interesa, da bi priprtim in zaprtim omogočili obiske v nekem drugem prostoru. Tudi v prostoru, kjer obiski potekajo za stekleno pregrado, to ni mogoče, čeprav se tam gradbena dela ne izvajajo,« je še potožil bralec.
1810. SO ZGRADILI stavbo, v kateri je zapor.
Kot so še dodali v URSIKS, so bile vse priprte in zaprte osebe, pristojna sodišča in ostali pristojni pravočasno obveščeni o načrtovanih delih in začasnem režimu.
Oddelki so bili dodatno opremljeni z družabnimi igrami za preživljanje prostega časa.
»Z namenom ohranjanja stikov s svojci smo v času gradbenih del zagotovili več nadomestnih oblik komunikacije. Zaprtim osebam je bilo denimo omogočeno dodatno telefoniranje in uporaba videoklicev (skype), povečana je bila tudi prisotnost strokovnih delavcev na oddelkih. Oddelki so bili dodatno opremljeni z družabnimi igrami in drugimi aktivnostmi za preživljanje prostega časa. Po končanih delih oziroma zaključku projekta bomo za pripornike zagotovili dodatni termin obiskov s svojci. Namesto enega obiska tedensko jim bosta po novem omogočena dva v tednu. Za obsojence pa režim ostaja nespremenjen, torej dva obiska na teden. Ponovno bodo zagotovljeni podaljšani obiski, ki lahko trajajo do dvakrat dlje od zakonsko predpisanega časa. Obiski obsojencev, ki se izvajajo zunaj zavoda, pa potekajo nemoteno,« so še pojasnili v celjskih zaporih.