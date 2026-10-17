Cena še ne pomeni kakovosti: v majici priznane blagovne znake strupi, najboljša pa majica za 4 evre

V prestolnici ta konec tedna poteka največja tekaška prireditev v državi, Ljubljanski maraton, na katerega je v njegovi 30. jubilejni izvedbi prijavljenih več kot 33.000 tekačev. Ko se ti pripravljajo na maraton, veliko pozornosti namenijo treningu, prehrani in obutvi. Manj pa po opozorilih zveze potrošnikov razmišljajo o tem, kaj nosijo na koži, čeprav v majici pretečejo stotine kilometrov in se v njej močno potijo. Zveza potrošnikov Slovenije je v okviru evropskega projekta LIFE ToxFree s partnerji iz Avstrije, Češke in Madžarske testirala 20 športnih majic, od izdelkov svetovno znanih znamk do diskontnih majic in majic s spletnih tržnic.

V sedmih od 20 majic so našli vsaj enega od petih iskanih bisfenolov. Med majicami, ki se prodajajo v Sloveniji, so jih našli v petih od 13. Najpogosteje je šlo za bisfenol A (BPA), ki moti delovanje hormonskega sistema, pa tudi za bisfenola BPF in BPS, ki imata po dosedanjih znanstvenih dokazih podobne učinke. Izmerjene količine so bile sicer večinoma majhne, a vseeno močno nad zgornjo mejo, ki jo je določil znanstveni odbor za zdravje in varstvo potrošnikov, svetovalni organ Evropske komisije. Rezultati testa so po navedbah zveze potrošnikov pokazali tudi, da ni problematičen le poliester, saj se je največ mikrovlaken sprostilo iz mešanice poliestra, bombaža in viskoze. Obenem se iz recikliranega poliestra ne sprošča več vlaken kot iz običajnega, bistvenega pomena pa je kakovost izdelave. Iz majic, ki so se slabše odrezale pri obrabi površine tkanine, se je praviloma sprostilo več mikrovlaken.

Manj problematične kot spodnje perilo

Test medtem ni pokazal povezave med ceno, ugledom znamke in vsebnostjo bisfenolov. Tudi oznake o trajnosti in recikliranih materialih o tem po navedbah krovne potrošniške organizacije ne povedo ničesar. Najboljšo oceno je dobila majica za 4,40 evra, najslabšo pa izdelek priznane znamke. Kakovost materiala majic na testu je bila sicer spodbudna. Dobro ali zelo dobro oceno pri obrabi površine je dobilo 17 od 20 majic, vse pa so bile dobro ali zelo dobro ocenjene pri obstojnosti barv na znoj.

Športne majice so se sicer izkazale za manj problematične kot spodnje perilo in otroške majice za zaščito pred UV-žarki, ki jih je zveza testirala prej. A bisfenolov se po besedah vodje testiranja na zvezi Boštjana Okorna ne sme prezreti. »Ljudje smo izpostavljeni bisfenolom iz številnih virov, na primer iz embalaže za živila, plastike in hišnega prahu, zato se izpostavljenost sešteva - to imenujemo učinek koktajla. Hkrati se bisfenoli z recikliranjem prenašajo v nov izdelek, kar pomeni, da se obdobje tveganja še podaljša,« je opozoril.

Zveza potrošnikov tako tekačem svetuje, naj se ne zanašajo na ceno, logotip ali vonj majice, ker ti niso zanesljiv pokazatelj kemijske varnosti. Priporoča jim, naj kupujejo manj in izbirajo kakovostnejše izdelke, ki jih bodo nosili čim dlje. Oblačil pa naj ne perejo pogosteje, kot je treba, perejo pa naj jih pri nižjih temperaturah, s polnejšim bobnom in na nežnejših programih, saj da se tako v okolje sprosti manj mikrovlaken.