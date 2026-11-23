Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo opolnoči dodatno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 3,1 centa na 1,413 evra, liter dizla za šest centov na 1,738 evra, liter kurilnega olja pa prav tako za šest centov na 1,361 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, nove cene pa bodo veljale do vključno 30. novembra.

Ob nespremenjenih trošarinah še naprej velja, da se v izračunu pri nabavni ceni ne upoštevajo biokomponente ter da se ne obračunavata okoljska dajatev za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevek za povečanje energetske učinkovitosti.

Če ne bi regulirali cen ter ne bi bilo drugih omenjenih ukrepov države, bi bilo treba po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko za liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest odšteti okoli 1,645 evra, za liter dizla okoli 2,029 evra, za liter kurilnega olja pa 1,576 evra.

Ministrstvo je napovedalo, da se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto.

Finančni ministri EU so sicer v začetku novembra potrdili možnost, da Slovenija v obdobju šestih mesecev zniža trošarine za bencin in dizel pod najnižjo evropsko raven. Tak poseg bi lahko prinesel še večjo pocenitev, vendar bo država po pojasnilih finančnega ministra Andreja Širclja trošarine prilagajala glede na gibanje cen naftnih derivatov na trgu, cene pogonskih goriv v okoliških državah in glede na cilj ohranjanja vzdržnih javnih financ.

Pogonska goriva bodo v naslednjih sedmih dneh v Sloveniji občutno cenejša kot na Hrvaškem, kjer so njihove cene prav tako regulirane. Tam bo od torka liter 95-oktanskega bencina stal 1,53 evra, liter dizla pa 1,79 evra. Obe pogonski gorivi bosta s tem za tri cente cenejši kot doslej.

V Avstriji, kjer trgovci cene določajo sami, danes 95-oktanski bencin po podatkih Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) v povprečju stane 1,61 evra za liter, dizel pa 2,04 evra za liter. Še višje so cene v Italiji, kjer so prav tako deregulirane. Tam danes liter 95-oktanskega bencina po podatkih AMZS v povprečju stane 1,97 evra, liter dizla pa 2,21 evra.