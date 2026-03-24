NAFTNI DERIVATI

Cene goriv na avtocestah prebile mejo dveh evrov, Petrol zagotavlja, da je sposoben stabilizirati razmere do petka

Cene na avtocestah letijo v nebo. Stanje na bencinskih servisih se izboljšuje.
FOTO: Jure Eržen/delo
N. P.
 24. 3. 2026 | 14:36
 24. 3. 2026 | 15:27
Vozniki, ki gorivo točijo na avtocestnem križu, so doživeli hladen tuš. Po vladni sprostitvi marž so se cene dizla na nekaterih bencinskih servisih povzpele že nad dva evra, hkrati pa se Slovenija sooča z resnimi težavami pri dobavi na črpalkah po vsej državi. 

Petrol zanikal namerno oviranje dostave goriva na bencinske servise

V Petrolu so zavrnili očitke, da namerno ovirajo dostavo goriva na bencinske servise. Do težav pri dostavi goriva na prodajna mesta prihaja zaradi razmer, na katere v družbi nimajo neposrednega vpliva, je pojasnil predsednik uprave Petrola Sašo Berger. Zagotovil je, da je goriva dovolj, voznike pa pozval k premišljenim nakupom. Pritisk kupcev na prodajna mesta se je sicer zmanjšal, prav tako se zmanjšuje število prodajnih mest, kjer goriva primanjkuje. »Če se bo ta trend nadaljeval, je Petrol sposoben stabilizirati razmere do petka,« je dejal Berger.

Potem ko je vlada konec prejšnjega tedna sprostila omejitve marž za trgovce na avtocestah, so se cene derivatov pričakovano povzpele. Razlog za vladno potezo je bil predvsem prevelik naval tranzitnih potnikov, ki so zaradi nižjih cen v Sloveniji povzročali zastoje in praznili zaloge.

Dizel v Šentilju že čez 2,10 evra

Po poročanju časnika Finance so cene na Petrolovih avtocestnih servisih že presegle kritično mejo. Največ bodo odšteli tisti, ki se ustavijo v Šentilju ob avstrijski meji, kjer liter dizla stane 2,096 evra. Na lokacijah, kot so Ravbarkomanda, Barje, Murska Sobota in Nova Gorica, se cena giblje tik pod dvema evroma (1,996 evra), medtem ko za premium različico dizla na nekaterih mestih zahtevajo že vrtoglavih 2,282 evra. Tudi pri ponudniku Mol cene na avtocestah ne zaostajajo veliko; na Lopati pri Celju je treba za liter dizla odšteti 1,998 evra. Nekoliko bolj znosne ostajajo cene bencina, ki se na avtocestnih postajališčih gibljejo med 1,681 in 1,881 evra.

Stanje na bencinskih servisih se izboljšuje

Stanje na bencinskih servisih se po današnjem zvišanju cen pogonskih goriv počasi izboljšuje, čeprav povpraševanje ostaja povečano. Trgovci sicer poudarjajo, da bo normalizacija razmer trajala kar nekaj časa.

V družbi Shell Adria na običajnih bencinskih servisih opažajo precejšen upad povpraševanja, na samopostrežnih črpalkah za tovorna vozila, kjer gorivo prodajajo pravnim osebam, pa se povpraševanje zaradi vladne omejitve točenja goriva ni zmanjšalo. Kot so navedli za STA, nekatere črpalke ostajajo brez dizelskega goriva, saj ga prednostno namenjajo oskrbi tovornih vozil. Še naprej se bodo trudili za čim manj motenj v oskrbi, so dodali.

Na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah medtem cene pogonskih goriv od petka niso več regulirane. Na nekaterih Petrolovih črpalkah je liter dizla danes okoli 12. ure stal tudi več kot dva evra, na Molovih so bile cene nižje.

Kritično stanje s preskrbo v notranjosti države

Medtem ko cene na avtocestah letijo v nebo, se drugod po Sloveniji spopadajo s praznimi rezervoarji na samih črpalkah, je razvidno s portala kjejegorivo.siSituacija s preskrbljenostjo z gorivom trenutno ni zavidljiva, saj na številnih lokacijah goriva preprosto primanjkuje ali pa ga je že povsem zmanjkalo.

Kritično je, denimo, na naslednjih območjih:

  • Jugovzhodna Slovenija: Na več črpalkah je dobava popolnoma ustavljena.
  • Idrija, Vipava in Kras: Stanje je alarmantno, saj so zaloge na kritični točki.
  • Gorenjska: V Kranju z okolico je ostala le še peščica bencinskih servisov, kjer oskrba poteka brez motenj.

Voznikom svetujemo, da se pred potjo pozanimajo o stanju na svoji poti. Za podrobnejše informacije o razpoložljivosti goriva v posameznih krajih si lahko ogledate osvežen zemljevid na spletni strani Kje je gorivo?

