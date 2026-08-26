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Cene goriv podirajo rekorde, čeprav se nafta ceni: Tilen Šarlah razkril, kje tiči glavni problem

Regulirana cena dizelskega goriva trenutno znaša rekordnih 1,903 evra na liter, v torek sta se podražila tudi bencin in kurilno olje.
Finančni analitik Šarlah pravi, da se je stanje pri nafti normaliziralo kljub le redkim prehodom tankerjev skozi Hormuško ožino. FOTO: Leon Vidic/delo 
Finančni analitik Šarlah pravi, da se je stanje pri nafti normaliziralo kljub le redkim prehodom tankerjev skozi Hormuško ožino. FOTO: Leon Vidic/delo 
STA, N. P.
 26. 8. 2026 | 10:14
 26. 8. 2026 | 10:14
2:56
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Zadnje tedne zaznamuje rast cen goriv, čeprav se je surova nafta pocenila. Kot je za Radio Slovenija pojasnil analitik Tilen Šarlah, so težave v rekordno visokih maržah rafinerij. Razlika med ceno dizla in ceno vhodne nafte je po njegovih besedah sredi avgusta prvič presegla mejo 100 dolarjev za sod, kar je petkratnik običajne vrednosti.

Regulirana cena dizelskega goriva trenutno znaša rekordnih 1,903 evra na liter, v torek sta se podražila tudi bencin in kurilno olje. Na avtocestah, kjer cene trgovci določajo prosto, je cena za liter dizelskega goriva presegla vrednost dveh evrov. Podobno je v številnih drugih evropskih državah, marsikje je mejo dveh evrov za liter že prestopil tudi 95-oktanski bencin, ki je najdražji v Nemčiji in na Nizozemskem. 

Trgi so se po ocenah analitikov na negotovost že navadili, nafta se je pocenila, cena se znižuje tudi danes, težava pa so zdaj rekordno visoke marže rafinerij. Povezava med ceno surove nafte in cenami na črpalkah se je prekinila.

Kot je za Radio Slovenija pojasnil finančni analitik Šarlah, se je stanje pri nafti normaliziralo kljub le redkim prehodom tankerjev skozi Hormuško ožino. Imamo nadomestne poti in cena ne presega več 100 dolarjev za sod kot spomladi. »Težava pa se je pojavila v rafinerijah, nekaj zaradi nedobave in nekaj zaradi specifike evropskih rafinerij, pri čemer je bistveno, da je rafinerijska marža za dizel - gre za razliko med ceno dizla in ceno vhodne nafte - sredi avgusta prvič presegla mejo 100 dolarjev za sod. To je petkratnik običajne vrednosti, ki bistveno presega rekord izpred štirih let,« je izpostavil. Slovenija v formuli izračuna uporablja prav ceno že rafiniranih derivatov.

Povezava med ceno surove nafte in cenami na črpalkah se je prekinila. FOTO: Leon Vidic/delo
Povezava med ceno surove nafte in cenami na črpalkah se je prekinila. FOTO: Leon Vidic/delo

Dizla je na trgu manj kot bencina, potrebujeta ga tudi gospodarstvo in kmetijstvo. Da je dizel nekoliko bolj problematičen, je za omenjeni medij izpostavil tudi finančni analitik Aleš Lokar. Spomnil je na sankcije proti Rusiji, ki so po njegovih besedah delovale »malo tako, malo tako«. Rusija je našla obvode za dobavo v Evropo prek Indije in Bližnjega vzhoda, kar je EU zdaj omejila. Prepovedala je namreč uvoz proizvodov iz tretjih držav iz ruske surove nafte, obenem pa je Rusija poleti tudi sama omejila izvoz dizla, saj ima težave z oskrbo.

Slovenija pri tem energentu skoraj nima več manevrskega prostora, saj je začasno črtala okoljsko dajatev in prispevek za učinkovito rabo energije, trošarina pa je za razliko od bencina na evropskem minimumu. Bruselj je država zaprosila za spust pod najnižje dovoljeno mejo, postopek še traja.

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