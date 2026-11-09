Cene goriv strmoglavile: toliko bomo po novem plačevali za bencin, dizel in kurilno olje

Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo opolnoči močno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 12 centov na 1,506 evra, medtem ko se bo liter dizla pocenil za 10,1 centa na 1,848 evra za liter. Za 10,1 centa se bo pocenilo tudi kurilno olje, ki bo od torka naprej stalo 1,471 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 16. novembra, so danes sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Trošarine so ostale nespremenjene, prav tako še naprej velja, da se v izračunu pri nabavni ceni ne upoštevajo biokomponente ter da se ne obračunavata okoljska dajatev za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevek za povečanje energetske učinkovitosti. Če te oprostitve ne bi veljale in cen ne bi regulirali, bi po oceni ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,734 evra, dizel okoli 2,130 evra in kurilno olje okoli 1,686 evra za liter.

Ministrstvo je napovedalo, da se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Slovenija je Evropsko komisijo zaprosila, da bi lahko trošarine začasno znižala pod mejo, ki jo določa evropska direktiva. V Bruslju so prošnji naklonjeni, predlog mora potrditi še Svet EU. Države bodo o slovenski prošnji dokončno odločile danes.