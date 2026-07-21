Rekordne cene goriv razburjajo Slovenijo, Golobovi udarili po Janši: »Kriva je njegova vlada«

Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija.

Levica: Desnica je v finišu volilne kampanje ob pomoči Petrola dobesedno izpeljala državni udar in nam skušala naprtiti krivdo za skok cen FOTO: Getty Images

Bencin je tako najdražji po koncu maja, ko je stal 1,714 evra, dizel in kurilno olje pa po sredini aprila, ko sta stala 1,894 evra in 1,484 evra za liter.

»Kriva je Janševa vlada«

Ob tem so se oglasili v največji opozicijski stranki, v Gibanju Svoboda. Pravijo, da ker vlada ni ukrepala, so cene goriv občutno višje.

Po dobrem mesecu dni mandata desne vlade se je dizel podražil za več kot 20 centov na liter, kurilno olje se približuje ceni 1,50 evra

»Med tem ko je vlada dr. Goloba prej štiri leta ljudi ščitila pred podražitvami, aktualna vlada počne obratno. Najprej je zvišala marže trgovcem z gorivi, nato pa še višino povračila stroškov trgovcev za biokomponento. Račun za te odločitve zdaj plačujemo ljudje. Po dobrem mesecu dni mandata desne vlade se je dizelsko gorivo podražilo za več kot 20 centov na liter, kurilno olje pa se približuje ceni 1,50 evra. To ni le gorivo za ogrevanje. Kurilno olje se uporablja tudi v kmetijski mehanizaciji, zato bodo kmetje ravno v času najintenzivnejših del na poljih zaradi odločitev vlade plačevali več,« so še zapisali pri Svobodi.

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Kot kažejo podatki spletne strani goriva.si, so naftni derivati ob avtocestnem omrežju nekaj dražji na Petrolovih bencinskih servisih kot na servisih Mola Slovenija. Petrol je trenutno ceno za liter 95-oktanskega bencina postavil pri 1,807 evra in za liter dizla pri 1,984 evra, Mol pa pri 1,799 evra oz. 1,979 evra.

Levica: Desnica je v finišu volilne kampanje ob pomoči Petrola dobesedno izpeljala državni udar in nam skušala naprtiti krivdo za skok cen

V Levici pa so dodali: »Desnica je v finišu volilne kampanje ob pomoči Petrola dobesedno izpeljala državni udar in nam skušala naprtiti krivdo za skok cen, ki je sledil napadu na Iran s strani vzornika desnice Donalda Trumpa. Kam je zdaj, po volitvah, izginila panika o Sloveniji na robu propada in zakaj lahko dostavljalci zalagajo črpalke brez motenj?

V resnici je obratno: v prejšnjem mandatu smo se trudili brzdati posledice za državljane s pomočjo večje regulacije cen. To je eden izmed razlogov, zakaj se je uprava Petrola spustila v odkrito obračunavanje z vlado.

Zdaj, ko je na oblasti desnica, takih “nevšečnosti” več ni. Gospodarstvo lahko “zadiha s polnimi pljuči” - kar pomeni, da sedaj sape zmanjkuje potrošnikom in državljanom, ki bodo s svojimi denarnicami zagotovili nove rekorde v poslovnih rezultatih in izplačilih dividend.

Temeljni problem je, da se v Sloveniji za podobo samostojnega podjetnika, ki gara v svoji garaži in postavlja posel na noge iz nič, skriva peščica velikih podjetij, ki se obnašajo kot država znotraj države. Vodijo jih nekateri izmed najbogatejših menedžerjev s Sloveniji, uživajo monopolne položaje na trgu, so izjemno politično povezani in imajo velik vpliv na medije.

Zadnje volitve so bile spopad med tistimi, ki smo skušali brzdati kapital, in tistimi, ki mu strežejo in vračajo usluge. Mi vemo, na kateri strani smo bili - in enako bomo počeli tudi v bodoče,«.