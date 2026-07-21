  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODZIVI

Rekordne cene goriv razburjajo Slovenijo, Golobovi udarili po Janši: »Kriva je njegova vlada«

Po občutnih podražitvah energentov v zrak skočila opozicija.
FOTO: Getty Images/Delo UI 
FOTO: Getty Images/Delo UI 
M. U.
 21. 7. 2026 | 09:15
 21. 7. 2026 | 09:24
4:00
A+A-

Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija. 

Levica: Desnica je v finišu volilne kampanje ob pomoči Petrola dobesedno izpeljala državni udar in nam skušala naprtiti krivdo za skok cen  FOTO: Getty Images
Levica: Desnica je v finišu volilne kampanje ob pomoči Petrola dobesedno izpeljala državni udar in nam skušala naprtiti krivdo za skok cen  FOTO: Getty Images

Bencin je tako najdražji po koncu maja, ko je stal 1,714 evra, dizel in kurilno olje pa po sredini aprila, ko sta stala 1,894 evra in 1,484 evra za liter.

»Kriva je Janševa vlada«

Ob tem so se oglasili v največji opozicijski stranki, v Gibanju Svoboda. Pravijo, da ker vlada ni ukrepala, so cene goriv občutno višje.

Po dobrem mesecu dni mandata desne vlade se je dizel podražil za več kot 20 centov na liter, kurilno olje se približuje ceni 1,50 evra

»Med tem ko je vlada dr. Goloba prej štiri leta ljudi ščitila pred podražitvami, aktualna vlada počne obratno. Najprej je zvišala marže trgovcem z gorivi, nato pa še višino povračila stroškov trgovcev za biokomponento. Račun za te odločitve zdaj plačujemo ljudje. Po dobrem mesecu dni mandata desne vlade se je dizelsko gorivo podražilo za več kot 20 centov na liter, kurilno olje pa se približuje ceni 1,50 evra. To ni le gorivo za ogrevanje. Kurilno olje se uporablja tudi v kmetijski mehanizaciji, zato bodo kmetje ravno v času najintenzivnejših del na poljih zaradi odločitev vlade plačevali več,« so še zapisali pri Svobodi. 

Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Kot kažejo podatki spletne strani goriva.si, so naftni derivati ob avtocestnem omrežju nekaj dražji na Petrolovih bencinskih servisih kot na servisih Mola Slovenija. Petrol je trenutno ceno za liter 95-oktanskega bencina postavil pri 1,807 evra in za liter dizla pri 1,984 evra, Mol pa pri 1,799 evra oz. 1,979 evra.

Levica: Desnica je v finišu volilne kampanje ob pomoči Petrola dobesedno izpeljala državni udar in nam skušala naprtiti krivdo za skok cen

V Levici pa so dodali: »Desnica je v finišu volilne kampanje ob pomoči Petrola dobesedno izpeljala državni udar in nam skušala naprtiti krivdo za skok cen, ki je sledil napadu na Iran s strani vzornika desnice Donalda Trumpa. Kam je zdaj, po volitvah, izginila panika o Sloveniji na robu propada in zakaj lahko dostavljalci zalagajo črpalke brez motenj?

V resnici je obratno: v prejšnjem mandatu smo se trudili brzdati posledice za državljane s pomočjo večje regulacije cen. To je eden izmed razlogov, zakaj se je uprava Petrola spustila v odkrito obračunavanje z vlado.

Zdaj, ko je na oblasti desnica, takih “nevšečnosti” več ni. Gospodarstvo lahko “zadiha s polnimi pljuči” - kar pomeni, da sedaj sape zmanjkuje potrošnikom in državljanom, ki bodo s svojimi denarnicami zagotovili nove rekorde v poslovnih rezultatih in izplačilih dividend.

Temeljni problem je, da se v Sloveniji za podobo samostojnega podjetnika, ki gara v svoji garaži in postavlja posel na noge iz nič, skriva peščica velikih podjetij, ki se obnašajo kot država znotraj države. Vodijo jih nekateri izmed najbogatejših menedžerjev s Sloveniji, uživajo monopolne položaje na trgu, so izjemno politično povezani in imajo velik vpliv na medije.

Zadnje volitve so bile spopad med tistimi, ki smo skušali brzdati kapital, in tistimi, ki mu strežejo in vračajo usluge. Mi vemo, na kateri strani smo bili - in enako bomo počeli tudi v bodoče,«.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vladaPetrolkurilno oljebencinpodražitvedizelgorivoenergentiGibanje SvobodaLevica
ZADNJE NOVICE
10:05
Novice  |  Svet
UMETNA INTELIGENCA

Google in Apple sta v boju z EU

Veliko prednost imata v tekmi za umetno inteligenco, saj obvladujeta milijarde telefonov po vsem svetu, trdi Evropska komisija in zahteva odpiranje njunih platform.
Staš Ivanc21. 7. 2026 | 10:05
09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
21. 7. 2026 | 09:53
09:15
Novice  |  Slovenija
ODZIVI

Rekordne cene goriv razburjajo Slovenijo, Golobovi udarili po Janši: »Kriva je njegova vlada«

Po občutnih podražitvah energentov v zrak skočila opozicija.
21. 7. 2026 | 09:15
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Med izvajanjem del prišlo do nesreče, z moškim je hudo

Zgodilo se je v Mariboru.
21. 7. 2026 | 09:05
09:01
Poletje s SN
RIBIŠKI FESTIVAL

Ta konec tedna bo v Kopru zadišalo po ribah

Koper bo med 24. in 26. julijem gostil enega najbolj okusnih poletnih dogodkov na slovenski obali.
Miroslav Cvjetičanin21. 7. 2026 | 09:01
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
NEPRIČAKOVANO

Poteza Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez sprožila val odzivov

Šef Amazona Jeff Bezos in njegova žena Lauren Sanchez kjer koli se pojavita, vzbujata veliko pozornosti.
21. 7. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
21. 7. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki