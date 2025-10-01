Cene hrane v nebo! Kaj poreče in dela ministrica Mateja Čalušić?

Deležniki v verigi preskrbe s hrano so danes na sestanku pri kmetijski ministrici Mateji Čalušić razpravljali o stanju na trgu zaradi višjih cen hrane, ki še vedno najbolj poganjajo inflacijo.

Brez konkretnih dogovorov

Konkretnih ukrepov niso dorekli, popis cen košarice živil se zdi nekaterim neprimeren. Bolj smiselno bi se jim denimo zdelo spremljati desetletno povprečje dvigovanja oz. padanja cen. Kratkoročno spremljanje cen ne pokaže prave slike, je dejala ministrica. Potrebne so sistemske rešitve, je povedala ministrica.

Golob ne izključuje regulacije cen

Ukrepe na področju oblikovanja cen hrane je prejšnji teden v odgovoru na poslanska vprašanja v DZ napovedal premier Robert Golob. Zaradi podražitev, zlasti hrane, se pripravljajo novi ukrepi, je dejal. »V preteklosti smo že bili uspešni, če bo treba, bomo to ponovili, tudi regulacijo cen,« je dejal.

Ministrica je še povedala, da so deležniki v verigi preskrbe s hrano na današnjem sestanku predstavili težave in izzive, ki so jih prepoznali vsak v svojem sektorju. »Torej, kje se je dvignila cena v primarni pridelavi, kasneje predelavi, pri odkupu ... vse do trgovine, kar največkrat občutimo potrošniki, ko gremo po nakupih,« je dejala.

Kaj predlaga NSi? V Sloveniji smo poleg visokih davčnih bremen, ki jih narekuje Golobova vlada, priča strmi rasti cen, kar ima velik vpliv na kakovost življenja ljudi. Po podatkih SURS-a so cene življenjskih potrebščin na letni ravni višje za 2,6 %, k letni inflaciji pa so največ prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so se povišale kar za 7%. Obisk trgovine je za mnoge žal postal velik izziv, saj z razpoložljivim zneskom težko kupijo vse, kar potrebujejo - zneski na računih so za iste izdelke vsak mesec višji! V NSi smo zato vložili novelo zakona o DDV, s katero predlagamo znižanje DDV za košarico osnovnih živil z 9.5% na najnižjo možno stopnjo - 5%.

Predstavljena izhodišča bodo zdaj po njenih besedah zbrali v enoten dokument in pozneje o tem razpravljali s strokovnimi inštitucijami, tudi svetom za cene, da bi potencialno lahko sprejeli odločitve za kakršenkoli ukrep, kako bi omejili rast cen hrane in zaščitili slovenskega potrošnika.

Regulacija cen zelo občutljiv korak

Opozorila je, da bi bila regulacija cen lahko zelo občutljiv korak in bi lahko imela nasproten učinek.

Glede znižanja davka na dodano vrednost za izbrana osnovna živila, ki ga predlagajo v NSi, pa je dejala, da bi to zelo vplivalo na proračun, zato se brez predstavnikov ministrstva za finance o tem ne morejo pogovarjali. Se ji pa zdi na kratek rok to zelo populističen ukrep.