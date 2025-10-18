Cene nepremičnin v nebo, v Ljubljani za kvadratni meter že skoraj 5000 evrov!

Geodetska uprava Republike Slovenije je objavila Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2025. Vsebina poročila pa ne bo razveselila tistih, ki skrbno varčujejo v upanju, da bodo cene nepremičnin kmalu začele upadati in bodo morda le dočakali dan, ko bodo lahko postali lastniki svojega doma.

Po ugotovitvah geodetske uprave je v prvem polletju letošnjega leta namreč prišlo do obrata trenda upadanja prometa s stanovanjskimi nepremičninami in zemljišči za njihovo gradnjo, hkrati pa se je nadaljeval trend rasti njihovih cen.

V primerjavi z drugim polletjem 2024 se je število sklenjenih transakcij za stanovanja v večstanovanjskih stavbah povečalo za 30 odstotkov, za stanovanjske hiše pa za 20 odstotkov. Nekoliko manjše, a še vedno opazno je bilo povečanje števila transakcij z zazidljivimi zemljišči.

Rekordne vrednosti

»To nepričakovano povečanje po treh letih stalnega upadanja števila transakcij je predvsem posledica povečanega plačilno sposobnega povpraševanja, ki ga je spodbudil občuten padec fiksnih obrestnih mer za stanovanjske kredite. K temu so prispevali tudi visoka stopnja zaposlenosti in realna rast plač,« so sporočili z geodetske uprave.

Cene stanovanjskih nepremičnin so po rahli umiritvi v letu 2023 v zadnjih dveh letih rasle razmeroma enakomerno, za tri do pet odstotkov na polletje. V prvi polovici letošnjega leta so tako ponovno dosegle rekordne vrednosti - srednja cena rabljenega stanovanja na ravni države je tako prvič presegla 3000 evrov za kvadratni meter, v Ljubljani pa dosegla skoraj 4900 evrov za kvadratni meter.

»Rast cen še naprej poganja presežno povpraševanje ob nezadostni ponudbi, ki je posledica pomanjkanja zazidljivih zemljišč in dolgotrajnih postopkov za umeščanje v prostor in pridobitev gradbenih dovoljenj za večje stanovanjske projekte. Dodatni pritisk na cene ustvarja tudi stalna rast gradbenih stroškov,« so še sporočili z geodetske uprave in dodali, da razen v primeru večjih gospodarskih ali političnih pretresov, bistvenih sprememb trendov cen nepremičnin v bližnji prihodnosti ni pričakovati.