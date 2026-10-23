Cepivo proti gripi: znano, kdaj pride 180.000 odmerkov

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je zaradi zamud pri dobavi dela naročenega cepiva zagotovil dodatno cepivo, tako bo v začetku novembra predvidoma na voljo 180.000 odmerkov cepiv proti gripi. Cepivo bodo izvajalcem cepljenja začeli razdeljevati v prihodnjem tednu, cepljenje pa se bo začelo 2. novembra, so zapisali na spletni strani.

Do 30. oktobra bo NIJZ izvajalcem cepljenja razdelil 50.000 odmerkov cepiva Influvac, ki so trenutno na zalogi. Predvidoma v istem tednu bo v Slovenijo prispelo še dodatnih 50.000 odmerkov tega cepiva, njihovo razdeljevanje pa se bo začelo takoj po prejemu.

NIJZ bo zagotovil še 80.000 odmerkov cepiva Fluad, ki je registrirano za preprečevanje gripe pri odraslih, starih 50 let in več. Cepivo bo v Slovenijo predvidoma prispelo do konca oktobra, razdeljevanje pa je predvideno v prvem tednu novembra.

Cepljenje proti gripi priporočajo vsem prebivalcem, starejšim od šestih mesecev, zlasti tistih z večjim tveganjem za težji potek bolezni. To so starejši od 65 let, kronični bolniki, nosečnice, majhni otroci in osebe z izrazito prekomerno telesno težo. Cepljenje priporočajo tudi zaposlenim v zdravstvu.

Cepljenje proti gripi je brezplačno, krije ga obvezno zdravstveno zavarovanje.

Spomnili so, da imajo letos proizvajalci cepiv proti gripi proizvodne težave, zaradi česar so dobave zamujale.