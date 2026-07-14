Čeprav zasavskih rudnikov ni več, knapovski duh ostaja (FOTO)

V rudarskem muzeju Zagorje v Kisovcu rudarstvo živi naprej tudi po zaprtju zasavskih rudnikov. Pri muzeju namreč poteka stari knapovski običaj skok čez kožo, s katerim izbranci postanejo člani častnega rudarskega stanu. Prireditev je tradicionalna, letos je potekala že dvanajstič.

Pri stolpu jaška Loke je ob zvokih Mežiške rudarske koračnice na prireditveni prostor prikorakala četa uniformiranih rudarjev. Z rudarsko himno Stan rudarski, bodi nam pozdravljen, ki jo je zapel Rudarski pevski zbor Loški glas pod taktirko Luka Groboljška, se je začelo tradicionalno slovesno praznovanje. Uvodoma je spregovorila predsednica društva Maja Malovrh Repovž in povedala, da se je pred 92 leti iz globin rudnika Zagorje dvignil glas rudarja, glas upanja za pravice delavcev. Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je poudaril, da je pomembno ohranjati rudarsko dediščino in tradicijo, ki je dala Zagorju identiteto, in graditi razvoj mesta na temelju rudarske preteklosti.

Spomin na rudarstvo podpira tudi zagorski župan.

Prireditev je tradicionalna in je letos potekala že dvanajstič.

Poleg pevskega zbora so nastopili tudi najmlajši člani društva. Pesem Vesolje sta prebrala drugošolec Domen Baš in Marija Topole. Na igriv način govori o nastanku vesolja, planetov in med njimi Zemlje, ki v svoji skorji skriva zaklade različnih rud, mineralov in premoga. Zgodbe dedkov in babic o tem, kako so živeli in delali rudarji, so bile navdih za Rudarjevo pesem, ki sta jo pod mentorstvom učiteljice Janje Vozelj za Ustvarjalno delavnico 2025 napisali učenki Osnovne šole Ivana Skvarče Lana in Julija. Prebrala jo je soavtorica pesmi, petošolka Lana Brinovec.

Country po zasavsko

Na prireditvi je podpredsednik društva Franci Brinovec nekaj besed namenil tudi 30. obletnici, ko so zagorski rudarji na površino pripeljali zadnje tone rjavega premoga in s tem zaključili proizvodnjo v jamah Rudnika Zagorje. Za mnoge je bil dan zadnjega odvoza premoga čustveno slovo od poklica, ki je bil način življenja.

Pet novih častnih knapov

Rudarski kruh je bil težak. Zahteval je pogum, vztrajnost in medsebojno zaupanje. Toda prav zaradi tega so se med rudarji spletale vezi, ki so postale temelj rudarskega tovarištva in solidarnosti. Te vrednote ostajajo med Zagorjani dragocena dediščina tudi danes. Iz pogovora v domačem, knapovskem narečju med petošolko Lano in drugošolcem Domnom so udeleženci izvedeli nekaj zanimivosti o pridobivanju premoga in jami Kotredež. Ta je segala kar 510 metrov globoko, rudarji so se tudi v njej pozdravljali s pozdravom srečno. V kulturni program so vpletli spomine na Srečka Kosovela, ki je imel 1926. v dvorani Delavskega doma v Zagorju predavanje z naslovom Umetnost in proletarec. To ni bilo naključje: Kosovel je v rudarju videl človeka prihodnosti – tistega, ki ne koplje le premoga globoko pod zemljo, ampak v sebi nosi močno hrepenenje po svetlobi, pravici in kulturi. Kaj si je Kosovel s svojo poezijo srčno želel povedati ljudem, je na prireditvi predstavil Rihard Majcen. Za popestritev je nastopila plesna skupina Zasavski country; ob ritmih country glasbe so zaplesale domačinke, ki svoj prosti čas namenjajo rekreaciji v obliki plesa v vrstah v stilu western.

Rudarske pesmi so odmevale iz grl rudarskega pevskega zbora.

Lanski častni skakač Lojz Medvešek je letos praznoval 101. rojstni dan.

Častni rudarski stan

Sledil je najslavnejši del prireditve. Starešina rudarske čete Franci Brinovec je na kratko predstavil običaj skoka čez kožo, ki izvira iz slovaških rudarskih revirjev in so ga vpeljali verjetno že v 16. stoletju. V 19. stoletju je bil v rudarskih revirjih na Češkem tradicionalen, od 1923. se izvaja tudi v Sloveniji. V častni rudarski stan Rudarskega muzejskega in etnološkega društva (RMED) Srečno Zagorje je čez kožo od 2014. do danes skočilo 54 častnih skakačev, ki se jim je pridružilo še 5 novih. Starešina je med obiskovalci posebej pozdravil lanskega častnega skakača Lojza Medveška, ki je letos praznoval 101. rojstni dan.

Na sod za skok v stan so stopili Luka Groboljšek, Ivanka Leskovar, Luka Tori, Žiga Novak in Jože Prah. O vsakem je starešina povedal nekaj besed. Po navodilih starešine so morali povedati svoje geslo in spiti vrček piva, kar ni bilo posebno težko zaradi vročine in sonca, čeprav je za knape in njihove potomce vročina mačji kašelj.

Do častnega stanu je kandidate popeljal podpredsednik Franci Brinovec.

Nekoč rudarska samo harmonika, danes tudi country.