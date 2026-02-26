  • Delo d.o.o.
UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI

Česa takega ne vidiš niti v filmih: primorski lovci so ogorčeni

Ogorčeni so zaradi ravnanja s plenom. Uprava za varno hrano je opravila nadzor.
Divje prašiče so z lovišča odvažali kar s traktorjem.
Divje prašiče so z lovišča odvažali kar s traktorjem.
Moni Černe
 26. 2. 2026 | 05:39
3:27
Navedbe nekaterih lovcev Lovske družine Izola, ki so nas pred časom v pismu opozorili na domnevno »nelovsko« ravnanje posameznikov po lanskem skupnem lovu, je preveril inšpektorat ter nam pred dnevi odgovoril, da je bilo ugotovljenih več drugih nepravilnosti.

Zgodilo naj bi se 12. januarja lani, ko se je na skupnem lovu, ki ga je organizirala izolska lovska družina, zbralo 112 lovcev. Med udeleženci so bili tudi člani lovske zveze, Društva slovenskih lovk in Območnega združenja upravljavcev lovišč Primorskega lovsko-upravljavskega območja (OZUL). Avtorji pisma so navedli, da se ni nihče odzval na samovoljno ravnanje predvsem gospodarja iz Izole, ki naj bi s svojim vozilom pick-up znamke Ford prevažal kadavre divjih prašičev z lovišča, ter domačina, ki naj bi živali – kot že večkrat prej – odvažal kar s traktorjem. »Vsi krvavo naloženi na kupu, teptanje po krvi … česa takega ne vidiš niti v filmih,« so zapisali zgroženi pisci.

Vse, kar delamo, je skladno s predpisi.

Iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so nam po dogodku na splošno vprašanje o prevozu pojasnili, da takšen transport ni dovoljen. Pri prevozu uplenjene divjadi je treba poskrbeti, da se telesne tekočine med prevozom ne raznašajo, trupi pa morajo biti zaščiteni pred zunanjimi vplivi, žuželkami in stikom z drugimi živalmi. Kadar se divjad prevaža po individualnem lovu, se trupi lahko prevažajo tudi v osebnih vozilih, vendar izključno v neprepustni posodi ali vreči, vozilo pa mora biti po uporabi temeljito oprano in razkuženo.

»Prevoz uplenjene divjadi z lovišča do zbiralnice divjadi se opravlja v za to posebej prirejenih vozilih, priklopnikih ali prikolicah, pri čemer je treba divjad zaščititi pred vonjavami, ki bi lahko povzročile nenormalen vonj mesa, pred zunanjimi vplivi (sonce, prah, blato), pred žuželkami, in preprečiti stik z drugimi živalmi ter drugimi kvarnimi dejavniki iz okolja. Preprečiti je treba tudi iztekanje tekočin (kri) s prevoznega sredstva, med prevozom več trupov naenkrat pa se nikoli ne sme naložiti enega vrh drugega. Prikolice morajo tesniti oziroma jih je treba zatesniti s PVC-folijo,« so še poudarili.

Med prevozom več trupov naenkrat se nikoli ne sme naložiti enega vrh drugega.

Starešina izolske lovske družine Safet Lulić je vse očitke zavrnil. »Vse, kar delamo, je skladno s predpisi.« A UVHVVR, ki je po lovu uvedel postopek, ni povsem istega mnenja, čeprav prevoza, ki je razviden s fotografij, ne omenja. »Inšpekcija UVHVVR je v okviru svojih pristojnosti opravila nadzor. Pregled je bil opravljen glede izpolnjevanja higiensko-tehničnega stanja prostorov zbiralnice, ravnanja z mesom živali, analiz mesa na prisotnost parazitov, ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi, pregledan je bil tudi načrt izvajanja ukrepov za preprečevanje afriške prašičje kuge. Ugotovljena so bila neskladja v zvezi s higiensko-tehničnim stanjem, vodenjem evidenc in zagotavljanjem sledljivosti, za kar je inšpekcija izrekla opozorilo ter postavila rok za odpravo neskladij.«

Starešina izolske lovske družine Safet Lulić zavrača očitke. Foto: LD Izola
Starešina izolske lovske družine Safet Lulić zavrača očitke. Foto: LD Izola

Iz službe za odnose z javnostmi so nam pred dnevi odgovorili, da so po opravljenem kontrolnem pregledu neskladja odpravili, zato je bil postopek ustavljen. 

