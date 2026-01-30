Četrt stoletja županove jage v Občini Žalec (FOTO)

Minula januarska sobota je bila v Občini Žalec tudi v znamenju druženja zelene bratovščine in prvega letošnjega skupnega lova LD Gozdnik Griže in LD Žalec. Tokratno druženje, imenovano tudi županov lov, je bilo že 24. doslej, hkrati pa 16. in zadnje po vrsti pod pokroviteljstvom župana Janka Kosa, ki se je odločil, da na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral.

Letošnja organizacija skupnega lova je bila v rokah LD Žalec, ki ima 48 članov in pokriva okrog 5700 hektarjev površine, od tega je 4800 hektarjev lovišč. »Za letošnji skupni lov smo izbrali revir Rodolf na območju KS Ponikva, za odstrel pa divje prašiče ozimce in lisice. Tokrat smo uplenili lisico in mladega divjega prašiča, smo pa v našem revirju pred dobrim tednom dni na skupnem lovu z LD Polzela imeli veliko lovsko srečo. Skupno smo uplenili kar dvajset divjih prašičev in tri lisice,« je povedal predsednik LD Žalec Stevo Romanič in dodal, da se je tokratnega lova udeležilo 44 lovcev iz obeh družin in nekaj županovih gostov. Najstarejši je bil 82-letni Anton Pečnik, ki je član LD Žalec že prek 60 let.

Zbrali so se pri domu LD Žalec.

82 let je štel najstarejši udeleženec.

S štirimi psi

Janko Kos se je lova udeležil zadnjič kot župan.

Zbrali so se pri domu LD Žalec, na Rinki pri sv. Jedrti nad Gotovljami, kjer so jih pričakali prigrizki in topli napitki. Pred odhodom na lov je zbrane nagovoril vodja Janko Stebernak, ki je predstavil lovno območje. Lovce in goste je nato pozdravil še župan Kos in ob tem pohvalil delo obeh lovskih družin, njihovo nadvse pomembno poslanstvo gospodarjenja z naravo in ohranjanje te vsakoletne tradicije. Po razporeditvi v skupine so se odpeljali na območje lovišča in se razporedili na predvidena mesta. Nato so delo začeli opravljati gonjači, skupina za pogon divjadi s psi, katere namen je prignati divjad proti lovcem na njihovih stojiščih. Vodja takšnega načina lova, brakade, je bil Miha Nahtigal, ki je imel na razpolago štiri lovske pse. Po dobrih dveh urah so končali lov, ki je prinesel uplenjeno lisico in divjega prašiča, mladiča, s tem pa tudi tradicionalni lovski obred, pozdrav lovini. Opravili so tudi kratko analizo lova, nato pa jih je čakalo okusno kosilo z druženjem.

Novoletni lov že skoraj četrt stoletja pomembno prispeva k ozaveščanju ljudi o pomenu lovcev v našem prostoru za ohranjanje ravnovesja v naravi. Človek je z urbanizacijo posegel v naravo in živalim vzel velik del življenjskega prostora. Hkrati so se nekatere živali pretirano razmnožile in je z ulovom treba uravnavati njihovo število. To je v nagovoru poudaril tudi župan in še dejal: »Težko mi je pri srcu, ker sem danes zadnjič v vlogi župana in pokrovitelja tega lova. Verjamem, da bo moj naslednik nadaljeval tradicijo, ki smo jo začeli pred 25 leti na pobudo Ferdinanda Halerja, s katerim sva bila takrat podžupana. Župan Lojze Posedel je to sprejel in od takrat se novoletni lov, ki se ga je prijelo ime županov lov, vseskozi nadaljuje. Letos mineva 16 let, kar se ga udeležujem kot župan. Vsekakor pa se bom, če me bodo povabili, z veseljem udeleževal tega lova tudi v naslednjih letih, ne glede na to, v kateri vlogi bom.«

Ob koncu še kosilo z druženjem