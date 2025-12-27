V Elektro Maribor so do petka zvečer uspeli napetost povrniti skoraj vsem odjemalcem na srednjenapetostnem omrežju. Nekaj napak je še na nizkonapetostnem omrežju, ki jih odpravljajo danes. Okoli 110 odjemalcev v okolici Lenarta je še vedno brez elektrike, je razvidno iz njihove spletne strani.

Dokončno sanacija omrežja po praznikih

Dokončno bodo sanirali omrežje po praznikih, so sporočili iz podjetja.

V sredo so ob sneženju na celotnem območju Elektra Maribor beležili več izpadov električne energije, brez elektrike je ostalo več kot 3000 odjemalcev.

Ekipe Elektra Maribor so bile na božič ves dan na terenu in odpravljale težave, ki so nastale na omrežju zaradi vremenskih razmer. Skoraj vsem odjemalcem so že v petek uspeli povrniti elektriko, brez nje tako ostajajo še na območju Lenarta. Napake skušajo v Elektru Maribor odpraviti danes.