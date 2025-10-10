  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POTREBUJE NAŠO PODPORO

Četrtošolcu Jaki propadajo mišice, za zdravilo mora zbrati 3,2 milijona

Zdravniki so sprva mislili, da gre za vnetje kolkov, po dodatni preiskavi pri nevrologu je bila postavljena diagnoza redke genske bolezni.
Po terapiji v Izoli FOTO: Milan Glavonjić

Po terapiji v Izoli FOTO: Milan Glavonjić

Dobrodelnost v ribniški dolini: Jaka s člani Ribniške godbe na pihala FOTO: Milan Glavonjić

Dobrodelnost v ribniški dolini: Jaka s člani Ribniške godbe na pihala FOTO: Milan Glavonjić

Jaka s sošolci in učiteljico Niko, ki ga je poučevala v tretjem razredu. FOTO: Milan Glavonjić

Jaka s sošolci in učiteljico Niko, ki ga je poučevala v tretjem razredu. FOTO: Milan Glavonjić

Bratca sta zaljubljena v nogomet. FOTO: Milan Glavonjić

Bratca sta zaljubljena v nogomet. FOTO: Milan Glavonjić

Z očetom, mamo in člani društva Srčni lev FOTO: Milan Glavonjić

Z očetom, mamo in člani društva Srčni lev FOTO: Milan Glavonjić

Po terapiji v Izoli FOTO: Milan Glavonjić
Dobrodelnost v ribniški dolini: Jaka s člani Ribniške godbe na pihala FOTO: Milan Glavonjić
Jaka s sošolci in učiteljico Niko, ki ga je poučevala v tretjem razredu. FOTO: Milan Glavonjić
Bratca sta zaljubljena v nogomet. FOTO: Milan Glavonjić
Z očetom, mamo in člani društva Srčni lev FOTO: Milan Glavonjić
Milan Glavonjić
 10. 10. 2025 | 09:45
7:50
A+A-

Jaka Škof je nadobuden, vedno nasmejan četrtošolec iz Jurjevice pri Ribnici. Dober učenec in priljubljen sošolec. V razredu mu vsi nesebično pomagajo – bodisi pri nošenju šolske torbe bodisi pri vsakodnevnih opravilih. »Sošolci živijo z njim in dihajo zanj,« poudarjajo starši.

To poletje in jesen se njegovo ime zapisuje v srca ljudi po vsej Sloveniji. Zaradi bolezni, duchennove mišične distrofije, ki mu počasi ugaša mišice, bije bitko – ne le zase, temveč tudi za enakopravno otroštvo. Njegova zgodba se je začela pri petih letih – do takrat se je motorično razvijal, je pa potreboval malo več časa, da je usvojil kakšno spretnost – z bolečo diagnozo, ob kateri se je družini, mami Katji, očetu Robiju, podrl svet.

Morda ne moremo pozdraviti sveta. Lahko pa pomagamo pozdraviti svet enega otroka.

Zdravniki so sprva mislili, da gre za vnetje kolkov, nič usodnega. Po dodatni preiskavi pri nevrologu je bila postavljena diagnoza redke genske bolezni. Šok, solze, strah. Neprespane noči brez odgovorov. Tudi širši družini je bilo težko sprejeti to novo resničnost. V zadnjem času je postalo še težje, saj bolezen pri Jaku hitreje napreduje. Danes ga morajo starši nositi po stopnicah, v šoli ima spremljevalke.

Iskrica upanja

Devetletni Jaka se redko pritoži, bolečino prenaša pokončno. Ima živčno-mišično obolenje, za katero je značilna hitro naraščajoča mišična oslabelost in propadanje mišičnih vlaken zaradi pomanjkanja proteina distrofina. Jaka jemlje steroide, ki malo upočasnijo upadanje mišične moči in gibalne funkcije. Imajo pa veliko stranskih učinkov (pridobivanje telesne teže, manjša rast, obraz v obliki lune, krhkost kosti). A to je le gašenje požara, saj ti otroci pri približno 12 letih izgubijo sposobnost samostojne hoje, sledi odpoved rok, slabijo srčna mišica in dihalne mišice, kar je usodno …

Bratca sta zaljubljena v nogomet. FOTO: Milan Glavonjić
Bratca sta zaljubljena v nogomet. FOTO: Milan Glavonjić
Pred dvema letoma se je zaiskrilo upanje. V Združenih državah Amerike so odobrili gensko zdravilo Elevidys, ki bolezni ne pozdravi, lahko pa pomembno upočasni propadanje mišic, izboljša kakovost življenja in predvsem podaljša življenjsko dobo. Toda ali bo Jaka primeren kandidat, so se spraševali starši. Konec aprila so se odpravili na kliniko na Floridi. Tam je Jaka v nekaj dneh opravil številne preiskave – pregledali so ga zdravniki, fizioterapevti, specialisti. Ob njem so bili ves čas starši in slovenska družina, ki jim je pomagala z izkušnjami. Vsak dan čakanja je bil dolg kot večnost. Borili so se v strahu pred najhujšim. A sedmi dan so le dočakali novico: Jaka je ustrezen kandidat za zdravilo. Solze, tokrat olajšanja, so stekle po obrazih. Po vrnitvi domov se je začela nova, morda še težja pot – pot do dejanskega zdravljenja. Cena zdravila, ki še ni odobreno v Evropi, z vsemi postopki in zdravljenjem v ZDA znaša 3,2 milijona evrov in ga je treba v celoti vplačati do konca oktobra, saj takrat poteče čas (aprilskega) testiranja protiteles. Sicer bo moral znova na testiranje. Znesek, ki presega vsako družinsko moč.

Šteje vsak evro

In zdaj se postavlja vprašanje – kako ga zbrati? Kako lahko družina, skupnost, posamezniki … pomagajo otroku, ki ima pred sabo še vse življenje? In še huje – kako živeti z zavestjo, da pomoč obstaja, a je morda nedosegljiva, ker je zdravilo predrago? Ob tem se spet pojavi stara boleča dilema: ali res živimo v državi, ki zmore denar za številne nesmisle, ne pa za rešitev konkretnega otroškega življenja? Ker zdravilo v Evropski uniji še ni odobreno, ga Slovenija ne krije. Toda Jaka ni sam. Po vsej domovini se je prebudila srčnost. Akcija zbiranja sredstev se nadaljuje, šteje vsak evro. Jaka ima ob sebi pravo armado dobrih ljudi. Jaka, ki je eno veliko srce med ribniško Veliko in Malo goro, želi teči, skakati, živeti kot vrstniki. In za to potrebuje nas, vse nas. Morda ne moremo pozdraviti sveta. Lahko pa pomagamo pozdraviti svet enega otroka. Prispevajmo. Delimo. Pokažimo, da znamo biti skupnost, ko je to najbolj potrebno. Za otroštvo brez omejitev. Za upanje, ki živi.

V vodi se počuti najbolje. Takrat se mu sprostijo vse mišice, ni napetosti.

Ko so starši sinu povedali, da obstaja zdravilo, je najprej vprašal, ali ga bodo nogice nehale boleti. »Tega sicer ne kaže, a vemo, da zelo zelo trpi. Ko smo mu povedali za zdravilo, me je le vprašal, ali bo tudi on lahko tako hitro hodil po stopnicah kot Oskar,« je solzo potočil oče Robi in dodal, da sta z bratcem izjemno povezana, skrbna in ljubeča. Oskar se pri igri vedno prilagaja Jaku. Ko opazi, da bratec česa ne bo zmogel, milo reče: »Ma, ati, jaz se danes tega ne grem.«

Jaka pri učenju nima težav, pri fizičnih ovirah pa mu pomagajo razumevajoči sošolci in srčna razredničarka. »Vsi jo imamo radi. Tako lepo se pogovarja z nami in nas spodbuja,« je Jaka ponosen nanjo. Ima dodatno strokovno pomoč – dve uri na teden namenja plavanju s športno pedagoginjo, plava tudi pri Plavalnem klubu Ribnica. »V vodi se počuti najbolje. Takrat se mu sprostijo vse mišice, ni napetosti. Dodano moč mu daje tudi pedagoginja Dolores,« ji je več kot hvaležen oče.

Do konca oktobra

Približno enkrat na teden hodi na fizioterapijo, vsaka dva tedna pa na delovno terapijo. Vsak dan izvaja vaje za raztezanje in ohranjanje mišic. Mamica sinka pohvali, da hodi tudi na dodatno angleščino, rad riše in bere. Enkrat na leto se udeleži rehabilitacije v Izoli. Zaradi različnih terapij in pregledov pogosto manjka v šoli, vendar brez težav vse nadoknadi. »Težko se je bilo javno izpostaviti, vendar ko gre za tvojega otroka, najdeš moč in voljo. Veseli smo lokalnega odziva na zbiranje. Veliko ljudi je pripravljenih pomagati,« se mami Katja iskreno zahvaljuje vsem, ki kakor koli pomagajo do uresničitve njihovega cilja – zbrati denar za zdravljenje.

9

LET je stara Jaka.

Pri tem jim je v veliko pomoč društvo Srčni lev. Idealno bi bilo, da bi znesek zbrali do konca oktobra, a starši priznavajo, da je to skoraj nerealno. »Vseeno upamo. Rok, do katerega moramo plačati zdravljenje, je sicer konec letošnjega leta, pod pogojem, da še hodi, saj se zdravilo lahko prejme le v tej fazi bolezni,« pojasnjuje oče, ki se obrača na vse ljudi, ki lahko kakor koli pomagajo. Najhitrejša možnost je SMS s ključno besedo JAKA5 ali JAKA10 na 1919. Vsa podjetja in posameznike, ki imajo možnost darovati večje zneske, pa vabimo na spletno stran Pomagamo Jaku, kjer so v razdelku »donacija« na voljo vsa navodila. »Komaj čakam zdravilo, da lahko brez težav brcnem žogo in tekmujem z bratcem,« si želi Jaka Škof in se ob tem tudi on vsem zahvaljuje za pomoč.

Dobrodelnost v ribniški dolini: Jaka s člani Ribniške godbe na pihala FOTO: Milan Glavonjić
Dobrodelnost v ribniški dolini: Jaka s člani Ribniške godbe na pihala FOTO: Milan Glavonjić

Jaka s sošolci in učiteljico Niko, ki ga je poučevala v tretjem razredu. FOTO: Milan Glavonjić
Jaka s sošolci in učiteljico Niko, ki ga je poučevala v tretjem razredu. FOTO: Milan Glavonjić

Z očetom, mamo in člani društva Srčni lev FOTO: Milan Glavonjić
Z očetom, mamo in člani društva Srčni lev FOTO: Milan Glavonjić

Več iz teme

Jaka ŠkofbolezenzdravljenjepomočdenarZDA
ZADNJE NOVICE
10:32
Novice  |  Slovenija
STANJE JE VEDNO SLABŠE

Ni mu vseeno: Matic teče, da bi ohranil za gostilne, ki izumirajo (FOTO)

Matic Kokošar se bojuje za ohranjanje gostiln v Baški grapi.
10. 10. 2025 | 10:32
10:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRAJE IN VLOMI

Šok za dolenjskega kmeta: ponoči so mu iz hleva ukradli bika, a to še ni bilo vse

Policisti so imeli polne roke dela ...
10. 10. 2025 | 10:15
10:05
Razno
SREČA V EDNINI

Zakaj ženske po 40. letu izbirajo samskost pred partnerstvom

Raziskave in strokovnjaki ugotavljajo, da se za žensko izbiro samskega življenja skriva veliko tehtnih razlogov, med drugim: samske ženske živijo dlje od vezanih.
Barbara Kotnik10. 10. 2025 | 10:05
09:45
Novice  |  Slovenija
POTREBUJE NAŠO PODPORO

Četrtošolcu Jaki propadajo mišice, za zdravilo mora zbrati 3,2 milijona

Zdravniki so sprva mislili, da gre za vnetje kolkov, po dodatni preiskavi pri nevrologu je bila postavljena diagnoza redke genske bolezni.
10. 10. 2025 | 09:45
09:30
Bulvar  |  Zanimivosti
NEVERJETNO

V jastrebovem gnezdu našli 750 let star sandal

V gnezdih bradatih jastrebov so našli številne dobro ohranjene ostanke in tudi človeške predmete.
10. 10. 2025 | 09:30
09:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

5 metod za boljše počutje

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

5 metod za boljše počutje

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki