Čez noč iz poražencev v zmagovalce: premier Janeza Janša že napovedal usodni december

REFERENDUM

Volivci v nedeljo zavrnili novelo zakona, ki naj bi prinašala politično policijo.

Pri tokratnih nedeljskih referendumih so si bile glavne politične sile in civilna družba enotne le v enem. Da je treba tako visoko volilno udeležbo, to je skoraj 55-odstotno, le pozdraviti. Poslanec SDS Andrej Poglajen je bil v zvezi s tem prepričan, da so bile odprte zelo relevantne teme za slovensko družbo, ki so pomembne tudi za vlado. V konkurenčni Svobodi so ocenjevali, da je to dobra popotnica za demokracijo. Da je tako visoka udeležba na referendumih, ki jo je nakazovala že dolga vrsta pred voliščem omnia v Športnem društvu Moste v Ljubljani in ki je prekašala celo tisto o zakonu o ...