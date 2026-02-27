Čez noč razrešili dva konzula, ki sta škodovala ugledu Slovenije, eden dolžan čez 23 000 evrov

Spletni portal N1, ki je prvi poročal o razrešitvi častnega konzula v Dakarju, medtem piše, da naj bi bil Sarr osumljen storitve kaznivega dejanja goljufije. Sarr, ki je avgusta lani vodil delegacijo Senegala na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, je po navedbah N1 podaljšal bivanje v hotelu Bioterme Mala Nedelja, katerega lastnica je ljutomerska družba Segrap. Sarr z družino je hotel zapustil v začetku decembra, domnevno pa se ni odjavil in poravnal računa.

Direktor Segrapa Miran Blagovič je za N1 dejal, da je Sarr z družino pustil za skoraj 23.000 evrov dolga. Dodal je, da so policisti hotel obiskali takoj o odhodu Sarra, a zanikal, da je podal prijavo. Blagovič meni, da bi del dolga lahko poravnala država, saj se je Sarr s hotelom dogovarjal kot slovenski častni konzul, sicer bi ga že septembra izselili iz hotela. A iz odgovora zunanjega ministrstva je direktor razbral, da država tega ne bo storila, še poroča N1.

Ali je bila razrešitev povezana z domnevnim oškodovanjem družbe Segrap, na zunanjem ministrstvu niso komentirali. Sarra je za častnega konzula v Dakarju s sklepom imenovala vlada Janeza Janše decembra 2019. Vlada je sicer v sredo na dopisni seji razrešila tudi častnega generalnega konzula RS v Instanbulu Mustafo Basarja Ariogluja. Slednji je direktor turškega podjetja Yapi Merkezi, ki je sodelovalo pri gradnji drugega tira med Divačo in Koprom. Tudi pri razrešitvi Ariogluja je ministrstvo kot razlog za razrešitev navedlo, da je s svojim delovanjem škodil ugledu in interesom Slovenije, vendar ni dodatno pojasnilo, katera dejanja konkretno so jih zmotila.