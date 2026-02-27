  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SENEGAL IN DAKAR

Čez noč razrešili dva konzula, ki sta škodovala ugledu Slovenije, eden dolžan čez 23 000 evrov

Vlada je v sredo na dopisni seji poleg častnega generalnega konzula Slovenije v Istanbulu razrešila tudi častnega konzula v Dakarju Mamadouja Moustapho Sarra, so danes za STA potrdili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Razrešili so ga, ker je s svojim delovanjem škodil ugledu in interesom Slovenije, so pojasnili na ministrstvu.
Generalni direktor CMSR Dejan Prešiček in vodja Oddelka za mednarodno razvojno sodelovanje Mojca Kopše sta leta 2023 takole gostila častnega konzula Republike Slovenije v Dakarju v Senegalu, gospoda Mamadouja Moustapho SARRA, in njegovo delegacijo. FOTO: Cmsr
Generalni direktor CMSR Dejan Prešiček in vodja Oddelka za mednarodno razvojno sodelovanje Mojca Kopše sta leta 2023 takole gostila častnega konzula Republike Slovenije v Dakarju v Senegalu, gospoda Mamadouja Moustapho SARRA, in njegovo delegacijo. FOTO: Cmsr
G. P./STA
 27. 2. 2026 | 11:57
 27. 2. 2026 | 12:13
2:13
A+A-

Spletni portal N1, ki je prvi poročal o razrešitvi častnega konzula v Dakarju, medtem piše, da naj bi bil Sarr osumljen storitve kaznivega dejanja goljufije. Sarr, ki je avgusta lani vodil delegacijo Senegala na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, je po navedbah N1 podaljšal bivanje v hotelu Bioterme Mala Nedelja, katerega lastnica je ljutomerska družba Segrap. Sarr z družino je hotel zapustil v začetku decembra, domnevno pa se ni odjavil in poravnal računa.

Direktor Segrapa Miran Blagovič je za N1 dejal, da je Sarr z družino pustil za skoraj 23.000 evrov dolga. Dodal je, da so policisti hotel obiskali takoj o odhodu Sarra, a zanikal, da je podal prijavo. Blagovič meni, da bi del dolga lahko poravnala država, saj se je Sarr s hotelom dogovarjal kot slovenski častni konzul, sicer bi ga že septembra izselili iz hotela. A iz odgovora zunanjega ministrstva je direktor razbral, da država tega ne bo storila, še poroča N1.

Ali je bila razrešitev povezana z domnevnim oškodovanjem družbe Segrap, na zunanjem ministrstvu niso komentirali. Sarra je za častnega konzula v Dakarju s sklepom imenovala vlada Janeza Janše decembra 2019. Vlada je sicer v sredo na dopisni seji razrešila tudi častnega generalnega konzula RS v Instanbulu Mustafo Basarja Ariogluja. Slednji je direktor turškega podjetja Yapi Merkezi, ki je sodelovalo pri gradnji drugega tira med Divačo in Koprom. Tudi pri razrešitvi Ariogluja je ministrstvo kot razlog za razrešitev navedlo, da je s svojim delovanjem škodil ugledu in interesom Slovenije, vendar ni dodatno pojasnilo, katera dejanja konkretno so jih zmotila.

Več iz teme

razrešitevškodovanje ugledusenegal in dakar
ZADNJE NOVICE
13:54
Bulvar  |  Šokkast
VŽIVEL SE JE V LIK

Tole vas bo presenetilo: Tako je Tilen Artač napovedal razplet volitev! (VIDEO)

Razkrivamo delček pogovora, ki prihaja v naslednjem ŠOKkastu.
27. 2. 2026 | 13:54
13:29
Novice  |  Slovenija
NEUSMILJENE ŠTEVILKE

V Sloveniji občutno višja inflacija, sosedi se medtem hvalijo: Hrvaški BDP presegel povprečje EU!

Storitve so se v enem letu v povprečju podražile za 3,2 odstotka, blago pa za 2,8 odstotka.
27. 2. 2026 | 13:29
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
TURNEJA

Hladen tuš za princa Harryja in Meghan Markle: kraljeva družina se z njima ni sestala

Na obisku v Jordaniji nista prišla do kraljeve palače.
27. 2. 2026 | 13:25
13:05
Lifestyle  |  Izlet
NOVOST

Lepote in dobrote Krasa v stripu

Nova stripovska zgodba o prostoru brez meja: objavljamo povezavo do stripa, ki si ga lahko preberete brezplačno.
27. 2. 2026 | 13:05
13:00
Bulvar  |  Suzy
POLEG IGRE TUDI POJE

Zvezda serije Nemira kri presenetila: ste vedeli, da zna tudi to? (Suzy)

Na portalu youtube najdemo videospot za Njeno pesem, za katere avtorica je sama.
27. 2. 2026 | 13:00
12:44
Novice  |  Slovenija
UDARI NA DIHALA

Sezona gripe se umirja, ambulante zdaj polni drug virus! V nevarnosti predvsem odrasli

Okužb dihal je nekoliko več kot prejšnji teden, predvsem med odraslimi.
27. 2. 2026 | 12:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki