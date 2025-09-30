Cezarjeva zgodba: oče opisal, kako so ga kriminalisti podrli na tla in vklenili

KAVAŠKI KLAN

Dina Muzaferovića - Cezarja zaslišali kar iz zaporske glasbene dvorane. Njegov oče Hamdija je potrdil sinove navedbe glede aretacije.

Dino Muzaferović - Cezar naj bi bil pravi strah in trepet, ne samo med kriminalci, ampak tudi med organi pregona. A včeraj, ko se je moral prek videokonference javiti na ljubljansko okrajno sodišče, se je zdelo, da imamo opraviti z najbolj nedolžnim med priporniki. »Prestaviti smo se morali v nadomestno dvorano, ker v predhodni zasliševalnici ne dela računalnik,« je eden od pravosodnih policistov iz celjskega pripora pojasnil zelo potrpežljivi sodnici Barbara Klajnšek. Več kot dvajset minut je ta morala čakati na povezavo med Ljubljano in Celjem. Cezar bi, glede na to, kam so ga premestili, ...