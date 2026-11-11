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Ciklonska pošast nad Jadranom! Opozarjajo na nevarnost silovitega deževja v Sloveniji

Najhuje naj bi bilo v petek.
 Foto: Jure Eržen, Delo
 Foto: Jure Eržen, Delo
N. Č.
 11. 11. 2026 | 09:12
 11. 11. 2026 | 09:29
7:00
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Slovenijo bi lahko v prihodnjih dneh zajelo izjemno obilno deževje, ki bi povzročilo hitro naraščanje rek, poplave in zemeljske plazove. Na nevarno vremensko dogajanje opozarja italijanski vremenski portal MeteoWeb, ki napoveduje štiri dni slabega vremena na območju severnega Jadrana, Slovenije in Hrvaške. Najbolj kritične razmere naj bi nastopile v petek, 13. novembra, ko bi lahko na nekaterih območjih padle izjemne količine dežja. Italijanski meteorolog Peppe Caridi v članku, objavljenem na portalu MeteoWeb 10. novembra, opozarja, da naj bi se nad severnim Jadranom razvilo eno najhujših in najdolgotrajnejših obdobij slabega vremena v zadnjih desetletjih.

Po njegovih napovedih v članku z nalovom »Vremenski alarm, SOS za Trst, Slovenijo in Hrvaško: ciklonska pošast prinaša pet dni poplav, nad severnim Jadranom nastaja izjemno nevarno območje stekanja zračnih tokov« naj bi se deževje, ki je v torek zajelo Tržaški zaliv, Istro in zahodno Slovenijo, v prihodnjih dneh še stopnjevalo. V sredo naj bi se obilne padavine nadaljevale, v četrtek še okrepile, vrhunec pa dosegle v petek. Slabo vreme naj bi vztrajalo še v sobotnem dopoldnevu. »To, čemur smo priča, je šele začetek vremenskega obleganja, ki naj bi brez prekinitve trajalo pet zaporednih dni,« opozarja Caridi.

Na zahodu Slovenije bi lahko padlo do 400 milimetrov dežja

Po navedbah portala MeteoWeb naj bi se nad zahodnim Sredozemljem razvil globok ciklon, katerega zračni tlak bi se lahko med Azurno obalo in Ligurskim morjem spustil na 980 do 985 hektopaskalov. Hkrati naj bi nad vzhodnim Balkanom vztrajalo območje visokega zračnega tlaka, ki bi upočasnilo premikanje vremenske motnje. Zaradi velikih razlik v zračnem tlaku bi nad Jadranom zapihali močni južni in jugozahodni vetrovi, ki bi proti Sloveniji, Italiji in Hrvaški prinašali velike količine vlage.

Posebno nevarnost naj bi predstavljala dolgotrajnost padavin. Ker bodo tla iz dneva v dan bolj namočena, bodo vse težje vpijala dodatno vodo, kar bi lahko še povečalo nevarnost poplav.

Po napovedih, ki jih navaja MeteoWeb, bi lahko na širšem območju zahodne Slovenije, vzhodne Furlanije, notranjosti Istre in zaledja Reke v petih dneh padlo od 250 do 400 milimetrov dežja. To so količine, ki jih ponekod običajno zabeležijo v več mesecih.

Najnevarnejši naj bi bil petek, ko bi se lahko nad severnim Jadranom razvijali močni nevihtni sistemi, ki bi več ur vztrajali nad istimi območji. Pri tako imenovanih samodejno obnavljajočih se nevihtah lahko na posameznih krajih v eni uri pade več kot 50 milimetrov dežja. To bi lahko povzročilo hudourniške poplave, razlivanje rek in zemeljske plazove.

Posebej izpostavljeni Primorska, Posočje in Vipavska dolina

Italijanski vremenski portal posebej opozarja na zahodno Slovenijo, kjer bi lahko obilne padavine povzročile precejšnje težave.

Na Obali, predvsem na območju Kopra, Izole, Pirana in Portoroža, naj bi se močnemu deževju pridružili še jugo, visoko valovanje in povišana gladina morja. Zaradi tega bi lahko morje poplavljalo nižje ležeče obalne predele, nevarnost pa naj bi grozila tudi Sečoveljskim solinam.

Na Krasu, zlasti v okolici Sežane in Divače, naj bi obilne padavine povzročile hitro naraščanje kraških vodotokov. Posebej izpostavljena bi lahko bila reka Reka na območju Škocjanskih jam. Še večjo nevarnost portal napoveduje za Goriško in Posočje.

V dolini Soče, od Nove Gorice in Kanala ob Soči do Tolmina, Kobarida in Bovca, bi lahko zaradi močnih padavin hitro narasli Soča in Idrijca. Velike količine vode, ki bi se zlivale z okoliških pobočij, bi lahko povzročale tudi hudourniške poplave.

Na udaru naj bi bila tudi Vipavska dolina. Na območju Ajdovščine in okoliških krajev bi lahko dolgotrajno deževje povzročilo razlivanje Vipave, zlasti na nižje ležečih območjih.

Nevarnost tudi na Notranjskem, Gorenjskem in v Ljubljani

Po navedbah MeteoWeba bi lahko obilne padavine zajele tudi Notranjsko. Na območju Postojne, Cerknice in Ilirske Bistrice naj bi se hitro polnila kraška polja, naraščalo pa bi lahko tudi Cerkniško jezero. Na Snežniškem pogorju bi lahko padlo več sto milimetrov dežja, voda pa bi se nato stekala proti dolinam.

Nevarnost naraščanja rek portal omenja tudi na Gorenjskem, predvsem na območju Bohinja, Bleda in Kranja. Močno bi lahko narasli Sava Bohinjka in Sava Dolinka, poplavni val pa bi se lahko širil proti osrednji Sloveniji. V Ljubljani naj bi po napovedih italijanskega portala nevarnost predstavljala predvsem narasla Ljubljanica, ki bi lahko ogrozila južne predele mesta in Ljubljansko barje.

Po obilnem dežju še hud temperaturni preobrat

Kot da obilno deževje ne bi bilo dovolj, MeteoWeb za konec tedna napoveduje še izrazit vremenski preobrat. V sredo in četrtek naj bi močan jugo proti severnemu Jadranu prinašal nenavadno topel zrak subtropskega izvora. Ob obali bi se lahko temperature povzpele na 18 do 20 stopinj Celzija, meja ničelne izoterme pa bi se v Julijskih Alpah dvignila nad 2300 do 2500 metrov. To pomeni, da bi lahko deževalo tudi visoko v gorah. Dež bi obenem pospešil taljenje snega, zapadlega v preteklih tednih, kar bi še dodatno povečalo količino vode v rekah in hudournikih.

Toda že v noči s petka na soboto naj bi se vreme močno spremenilo. Središče nizkega zračnega tlaka bi se pomaknilo proti jugovzhodu, dotok toplega zraka bi se prekinil, nad severni Jadran pa bi prodrl precej hladnejši zrak. Temperature bi se lahko v manj kot 12 urah znižale za 8 do 12 stopinj Celzija.

Na Primorskem bi lahko zapihala močna burja. V Trstu naj bi njeni sunki dosegali ali celo presegali 100 kilometrov na uro, močan veter pa bi zajel tudi Istro in Kvarner.

V soboto bi lahko snežilo že na 800 metrih

Ob izraziti ohladitvi bi dež začel prehajati v sneg. Po napovedih portala MeteoWeb bi se lahko meja sneženja spustila na približno 800 do 900 metrov nadmorske višine, ob najmočnejših padavinah pa ponekod tudi nižje. Sneg bi lahko pobelil slovenska hribovja, Snežnik in višje predele Gorskega kotarja.

V nedeljo naj bi sledila postopno umirjanje vremena in jasnjenje. Ob prihodu suhega in hladnejšega zraka bi se lahko v kraških in alpskih dolinah pojavila tudi izrazitejša zmrzal. Tako bi se po napovedih italijanskega portala končalo petdnevno obdobje, v katerem bi Slovenijo najprej ogrožale obilne padavine in poplave, nato pa bi sledil še nenaden prihod zimskega vremena.

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