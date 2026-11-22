Kako zavzeta skupina klekljaric deluje v Sodražici, verjetno pove to, da se Nives Ilc vozi na klekljarske delavnice v Idrijo – ta je od Sodražice oddaljena uro in 19 minut vožnje –, njihova mentorica Slavica Mihelič, sicer vsestranska ustvarjalka, ki kleklja, kvačka, plete in šiva, pa hodi na delavnice še dlje, v Italijo.

Slavica Mihelič se je začela s klekljanjem resneje ukvarjati leta 2007. FOTO: Simona Fajfar

Svet čipk je namreč neizmerno raznolik in zanimiv, povedo sogovornice, ki se vsako leto odpravijo tudi na skupni večdnevni strokovni izlet, kjer običajno na kakšnem festivalu spoznavajo čipkarsko tradicijo tistega kraja. Številni zakladi pa so lahko tudi povsem na dosegu roke, pravi Slavica Mihelič: »V Lepoglavi, mestu, ki je blizu nas, malo čez mejo v Zagorju, imajo neverjetno bogato tradicijo čipk, ki se seveda razlikujejo od naših.« Ona se je klekljanja naučila še kot otrok, doma v Kostelu, saj je znala klekljati njena mama. »Moja stara mama svojih hčera ni naučila klekljati, ker jih verjetno ni zanimalo ali pa niso imele ročnih spretnosti. Je pa naučila snaho, mojo mamo, ki je naučila tudi mene,« pravi Slavica. Stara mama nekaj časa, potem ko so med vojno pribežali s Primorskega v Kostel, ni imela punkeljna in ni mogla klekljati. Potem jo je teta pred letom 1970 odpeljala v Staro Gorico in si je kupila vso opremo. Zime so začele minevati v klekljanju. »Znala je klekljati zelo različne vzorce in tehnike, ker so na Tolminskem včasih klekljale po zelo zahtevnih tehnikah in vzorcih, da so lahko te mojstrske izdelke prodajale v Italijo po višji ceni,« pravi Slavica Mihelič, ki se je začela s klekljanjem resneje ukvarjati leta 2007.

Ime so si nadele po reki Bistrici, ki teče skozi Sodražico in Ribnico ter ob visokih vodah skupaj z reko Ribnico priteče celo v reko Rinžo.

Širše kočevsko-ribniško območje, kjer je bil nekoč kočevski rudnik rjavega premoga, ima tradicijo izdelovanja čipk. Po zaprtju rudnika je to znanje počasi tonilo v pozabo, dokler ni Turistično-športno društvo Kostel oziroma tamkajšnji podeželski zdravnik Stanko Nikolić začel organizirati tečajev klekljanja, ki so jih vodile učiteljice iz idrijske šole klekljanja. Tja sta hodili tudi Slavica Mihelič in njena mama Bernarda Skok. »Doktor Nikolić nas je vseskozi rinil naprej, tako da smo med drugim redno delale čipke po vzorcih iz Danske in tja pošiljale izdelke. In enkrat dobile nagrado,« se z nasmehom spomni neutrudnega in zdaj že pokojnega promotorja življenja v zgornjekolpski dolini.

V Sodražici so se ženske, ki jih je zanimalo klekljanje, pred letom 2022 občasno srečevale, potem pa redno. Bilo je obdobje, ko so se dobivale vsak teden. Nadele so si ime Bistrice, po reki Bistrici, ki teče skozi Sodražico in Ribnico ter ob visokih vodah skupaj z reko Ribnico priteče celo v reko Rinžo.

Moja hiša v Zapužah bo imela zavese iz čipke.

Aktivnih je sedem članic, ki se na srečanja v Sodražico vozijo tudi iz Kočevja. Zadovoljne so, da imajo letos dve novi, saj so lahko v skupini bolj in manj izkušene klekljarice. Je pa tako, razloži Slavica Mihelič, da se lahko človek klekljanja uči vse življenje: »Tudi priznane mojstrice se lahko še vedno učijo novih tehnik, saj imajo v različnih okoljih ne samo različne vzorce, ampak tudi tehnike.«

Kaj narediti, ko je del čipke narejen, a drugače, kot zapoveduje načrt? FOTO: Simona Fajfar

To pomeni, da lahko nekdo, ki se pri nas začne ukvarjati z izdelovanjem teh nežnih, vzorčastih in zračnih izdelkov, ki so narejeni iz prepletenih in zavozlanih niti, začne s slovenskimi tradicionalnimi vzorci, kot so široki ris, pa ozki in sukani ris, polpremet, rogljički, pogačke in srčevke, potem pa svoje znanje nadgrajuje in nadgrajuje. »To je nikoli končana zgodba,« pravi Slavica Mihelič. Zadovoljna je, da imamo v Sloveniji idrijsko čipkarsko šolo, ki skrbi za ohranjanje naše tradicije, odlično imajo zastavljena kakovostna izobraževanja, ki jih vodijo priznane mentorice, zanimivi pa so tudi skupni projekti, pri katerih lahko sodelujejo vsi, ki se ukvarjajo s čipko. Morda, prizna, bi izdelovalke – seveda je večina žensk – potrebovale le nekoliko več pozornosti, ko sodelujejo pri skupnih projektih. »Je pa tako, da se s klekljanjem ukvarjajo večinoma starejše ženske, kar je razumljivo, ker imajo mlajše veliko več obveznosti,« pravi Slavica Mihelič. Kajti za izdelovanje teh kot dih nežnih izdelkov iz sukanca je potreben čas, pravi. A ta čas ni namenjen le čipki, pravi: »To je moj čas.« Čeprav klekljarica dela več ur, ni videti kakega zelo velikega napredka pri izdelku. A premišljeno prepletanje tankih niti – tudi debelina niti je povezana z mojstrstvom izdelovalke – je za klekljarice neke vrste meditacija. Nekaj, kar njim samim naredi nekaj dobrega.

Ob tem pa nastajajo različni izdelki. Prtički so stvar preteklosti, pravi Slavica Mihelič: »Moja hiša v Zapužah bo imela zavese iz čipke.« Anica Tanko, članica Bistric, je imela okrog vratu steklen obesek s čipko, ki jo je dobila pred 18 leti v dar od svojega učenca, prvošolca, sklekljala pa jo je njegova mamica Slavica Mihelič. Takrat, mi razložijo Bistrice, se je verjetno začela ta zgodba, da je zdaj v skupini Bistric in je že po štirih srečanjih sklekljala svojo prvo čipko, ki jo bo uporabila za broško. Klekljajo pa tudi čipke za uhane, zapestnice, prstane, broške, voščilnice, slike za v okvir, pa za pladenj, naredile so tudi senčnike za namizne lučke.

A niso pomembni le izdelki in novo znanje. Enako pomembno je druženje teh žensk, ki so lahko zelo različne, a imajo skupno ljubezen do premišljenega prepletanja tankih niti. In podpirajo druga drugo. Pa ne samo tako, da so prijazne med seboj in se na srečanju spomnijo na tiste, ki imajo rojstni dan. »Brez Slavice se pri 43 letih ne bi odločila za spremembo poklicne kariere. A mi je res veliko pomenilo, da je tako brez dvoma verjela vame,« pravi Linda Kastelic Veselič o mentorici. Ta pa z novostmi načrtno skrbi, da ima klekljanje še po več letih tisti posebni draž ustvarjanja ...

Čipke delajo na srečanjih in doma. FOTO: Simona Fajfar

Za punkelj obstajajo tudi sodobnejše rešitve, kot je to stojalo iz lesa. FOTO: Simona Fajfar

Tudi debelina niti, iz katere je narejena čipka, kaže na mojstrstvo klekljarice. FOTO: Simona Fajfar

Klekljanje zahteva vrsto znanj, med drugim tudi branje načrtov za čipke. FOTO: Simona Fajfar

Klekljarice ustvarjajo sede ali stoje. FOTO: Simona Fajfar