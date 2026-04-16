Cirkus okoli pikic, križcev in rožic: Šarec že leta 2018 naročil, da morajo poslanci glasovnice celo fotografirati

V zadnjih dneh so veliko pozornosti deležne glasovnice pri glasovanju o novem predsedniku DZ. Ob zatrjevanju prvakov strank o enotnosti poslanskih skupin in zaupanju svojim poslancem vpogled v glasovnice namreč kaže, da so nekateri poslanci morali to enotnost dokazovati. Del glasovnic v podporo Zoranu Stevanoviću je bil na sicer tajnem glasovanju označen. Vidne so tri različne oznake.

Res sem našim poslancem rekel, naj glasovnico fotografirajo /.../ Nikakor pa ne bom zahteval, da mi te fotografije kažejo, saj bi bilo to nedemokratično. –Marjan Šarec o glasovanju v DZ leta 2018 za Sobotno prilogo Dela.

O tem naj bi govorili tudi na izvršnem odboru Svobode, kar so v minulih dneh označili kot nedopusten pritisk na poslance in poseg v tajnost glasovanja. Vodja strankinih poslancev Borut Sajovic se je zavzel za razpravo o tem tudi na kolegiju predsednika DZ.

Šarec priznal, da je pred glasovanjem o mandatarstvu naročil poslancem, da morajo svoje glasovnice fotografirati

Ob tem smo pobrskali po arhivu in se spomnili besed nekdaj predsednika vlade in prvaka stranke LMŠ (danes je del Svobode), zdaj evropskega poslanca Marjana Šarca, ki je v pogovoru za Sobotno prilogo Dela leta 2018 priznal, da je pred glasovanjem o mandatarstvu svojim poslancem naročil, da morajo svoje glasovnice celo fotografirati. V pogovoru za Sobotno prilogo je torej govorice o fotografiranju potrdil, a dejanje omilil z besedami, da ni nikoli zahteval vpogleda v te fotografije.

»Je pa sicer res, da sem našim poslancem rekel, naj glasovnico fotografirajo za svojo morebitno potrebo, za lastno evidenco, če bi namreč kdaj kdo dvomil o njih. Če se morda glasovanje ne bo izšlo, kot predvidevamo, torej da bi bilo glasov na tajnem glasovanju manj, kot smo načrtovali, ali če celo ne bi prišlo do moje izvolitve. Nikakor pa ne bom zahteval, da mi te fotografije kažejo, saj bi bilo to nedemokratično,« je pred 8 leti povedal Šarec. Spomnimo, njegova nekdanja stranka LMŠ (Lista Marjana Šarca) je zdaj del Gibanja Svoboda.