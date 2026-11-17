Mladi planinci Osnovne šole Franja Goloba s Prevalj so drugo leto zapovrstjo sodelovali pri posebni zgodbi, ki povezuje generacije. Po Uršlji gori na Koroškem so razporedili pisane kamenčke, ki so ji pred tem ustvarili skupaj s stanovalci Doma starejših na Fari.

S pisanimi kamenčki lahko polepšamo svet okoli sebe.

»Kamenčki z lepimi mislimi in spodbudnimi sporočili so nastali v okviru rotarijskega projekta Podari trenutek, ki spodbuja prijaznost, medsebojno pomoč in solidarnost med otroki in mladostniki na Koroškem ter drugod po Sloveniji in širše. Stanovalci doma starejših so več mesecev namenili ustvarjanju kamenčkov, jih skrbno porisali in nanje zapisali prijazne misli, ki bodo razveseljevale mimoidoče. Ideja, da bi kamenčki našli svoje mesto prav na Uršlji gori, se je porodila že ob prvem ustvarjalnem krogu. Takrat je bil namreč na enem od njih zapisan stavek: 'Kako rad bi šel znova v gore.' Ta preprosta, a ganljiva želja je člane Rotary kluba Slovenj Gradec spodbudila k odločitvi, da kamenčki vsako leto najdejo pot na to priljubljeno koroško goro,« pove vodja projekta Maja Helbl.

Pomembno sporočilo

Kot je povedal predsednik Rotary kluba Tadej Strahovnik, pa so pobudo z veseljem podprli mladi planinci OŠ Franja Goloba Prevalje, ki Uršljo goro tradicionalno obiskujejo. »Tudi tokrat so del svojega jesenskega planinskega vikenda namenili iskanju primernih mest za pisane kamenčke, ki bodo na gorskih poteh pričakali pohodnike, jih spodbudili k nasmehu in jim morda polepšali dan. Obenem pa nosijo pomembno sporočilo o povezanosti, medgeneracijskem sodelovanju in drobnih dejanjih, s katerimi lahko polepšamo svet okoli sebe,« pove Strahovnik. Kot dodaja, so kamenčke popisali in porisali v sklopu projekta Podari trenutek njihovega Rotary kluba, ki spodbuja razvoj vrednot, pomembnih za kakovostno in varno odraščanje otrok in mladostnikov. V ospredje postavlja prijaznost, medsebojno pomoč, strpnost, spoštovanje in skrb za duševno zdravje. S spodbujanjem pozitivnih odnosov in vsakodnevnih dobrih dejanj pripomore tudi k preprečevanju vrstniškega nasilja in nasilja sploh. Projektu se je prvič pridružila Gimnazija Ravne, prvič pa je prestopil tudi državne meje – zaživel bo v Severni Makedoniji.