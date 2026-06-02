UMIK ODLOKA NE USTAVLJA REFERENDUMA

Civilna iniciativa ne odstopa: referendum o parkirnem odloku bo, napovedujejo

Referendum bo potekal 12. julija.
Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel
STA, A. G.
 2. 6. 2026 | 16:35
Civilna iniciativa za Ljubljano tudi po ponedeljkovem izglasovanju umika odloka o parkiranju v Ljubljani vztraja pri izvedbi referenduma o tem odloku. Umik je po njihovem prepričanju pravno sporen, saj da je ta možen zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti, so poudarili na današnji novinarski konferenci.  »Referendum bo,« je na novinarski konferenci pred ljubljansko mestno hišo poudarila predstavnica civilne iniciative Barbara Rovšek. Kot je izpostavila, so organizirani za naslednji korak in pripravljeni na referendumsko zmago.

Tiskovna konferenca je sledila burnemu ponedeljkovemu dogajanju v ljubljanskem mestnem svetu, ko so mestni svetniki na izredni seji, četudi so vmes izvedeli, da je civilna iniciativa že vložila podpise za referendum, najprej izglasovali umik spornega odloka, nato pa na ločeni seji brez glasu proti sprejeli še sklep o razpisu referenduma. Kot je spomnila Rovšek, so zahtevo za referendum, pod katero se je podpisalo 14.051 občanov, vložili v ponedeljek ob 12.50. »Župan pa se je sedem ur kasneje na seji sprenevedal, da zahteve ni, in izsilil glasovanje o umiku odloka,« je dejala.

Umik odloka je po besedah Rovšek pravno sporen, ker, kot je povedala, se ne more umakniti odloka, ki še ni objavljen v uradnem listu. Kot je pojasnila, je na podlagi zakona o lokalni samoupravi odlok možno umakniti zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti, kar bi referendum naredilo brezpredmeten. »Da je pobuda zbrala dovolj podpisov podpore, ni utemeljen razlog. Da se bojijo slišati množice, ki so jih ignorirali desetletja, tudi ne,« je poudarila. V kolikor pa na občini menijo, da je odlok neustaven ali nezakonit, pa naj po njenih besedah to javno priznajo, se soočijo s posledicami in ga umaknejo. »Čemur smo bili priča v ponedeljek, je farsa naše občine,« je bila kritična Rovšek.

Pobudniki napovedujejo referendumsko kampanjo

Mestni svet je po zbranih podpisih dolžan spoštovati institut referenduma, je izpostavila in izrazila prepričanje, da bi morali vsi, ki so glasovali za umik odloka, skupaj z županom Zoranom Jankovićem odstopiti. Predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano Rok Trkaj je ob tem izrazil začudenje, da je informacija o vložitvi zahteve za referendum na Mačkovi ulici kljub vsej moderni tehnologiji in bližini obeh objektov potrebovala več ur, da je dosegla mestno hišo. Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, pa je na današnji redni tedenski novinarski konferenci poudaril ljubljanski župan Zoran Janković. Osebno bi milijon evrov, kolikor bo po oceni Mestne občine Ljubljana stal referendum, raje porabil za otroška igrišča in podobno.

Predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano Jernej Kastelic je ocenil, da bo referendum stal manj, kot je ljubljanska občina v zadnjih petih letih namenila odvetniški družbi Kozinc. »Naša ocena pa je, da bo stal tudi manj, kolikor stane Jankovićevo predvolilno glasilo, se pravi glasilo Ljubljana,«je dejal. Referendum bo potekal 12. julija. V civilni iniciativi jih ob tem ne skrbi, da zaradi poletnih počitnic ne bi dosegli kvoruma. »V ljubljanskih soseskah živi več kot polovica Ljubljane, mislim, da imajo absolutni interes, da bodo šli na volišče,« je prepričan Kastelic.

V civilni iniciativi Jankovića po besedah Rovšek obenem pozivajo, da do konca tega tedna razpiše referendumski dan o najbolj perečih vprašanjih, o katerih se hočejo in morajo odločati prebivalci. Ljubljančani bi tako na isti dan odločali o sežigalnici, nočnih parkirnih tarifah, garaži pod tržnico in o kanalu C0. Pri slednjem zahtevajo naslednje jasno vprašanje:»Ali se strinjate, da se takoj in trajno ustavi gradnja ter obratovanje kanala C0 na vodovarstvenem območju, pri čemer morajo vso finančno in pravno odgovornost ter stroške sanacije v celoti kriti podpisniki in odgovorni vodje projekta, ne pa proračun Mestne občine Ljubljana?«

Kot je dejala Rovšek, dobro vedo, »da župan nima poguma in da referenduma ne bo razpisal«. Zato bodo tekom te referendumske kampanje na terenu začeli zbirati podpise za prvi vsemestni zbor občanov, kjer se bo odločalo o perečih težavah in skupnih rešitvah.

