POT DO NOVE VLADE

Logar: Z Levico ne bomo sodelovali! Njegov strankarski kolega pa: »Držimo ključ naslednje vlade«

Igor Prodanović je predstavil tudi svojo kombinatoriko pri sestavljanju nove vlade. Oglasil se je tudi Anže Logar, ki pravi: Pričakujem, da bodo pogajanja potekala tedne, morda celo mesece.
Eva Irgl in Anže Logar ustanovna člana Demokratov, ki sta po volitvah ostala pred vrati parlamenta. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
Eva Irgl in Anže Logar ustanovna člana Demokratov, ki sta po volitvah ostala pred vrati parlamenta. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
N. Č.
 26. 3. 2026 | 07:56
Na facebooku se je po volitvah oglasil član Demokratov Igor Prodanovič, ki sedi v nadzornem odboru stranke, in zapisal, da so prav Demokrati tisti, brez katerih nove vlade po njegovem ne bo mogoče sestaviti. V dolgem zapisu je poudaril, da so postali »jeziček na tehtnici«, večino svojega sporočila pa namenil prav povolilni matematiki in politični teži stranke. Svoj zapis je začel z besedami: »Demokrati držimo ključ naslednje vlade« 

Prodanovič je bil v objavi zelo neposreden. »Naj govorijo, kar hočejo, resnica je samo ena: brez Demokratov naslednje vlade ni,« je zapisal. Dodal je, da je to po njegovih besedah dejstvo, ki ga mnogi nočejo povedati na glas, ker jim »ruši zgodbo, ki so jo gradili pred volitvami«.

Ob tem je poudaril, da so Demokrati vstopili v parlament in da imajo trenutno šest poslancev. »Postali smo politična sila, brez katere se ne da več resno govoriti o oblasti. Ko se konča medijska predstava in se začne resnična politika, postane jasno, kdo je v resnici dobil težo. Demokrati,« je zapisal.

Velik del objave je namenil tudi medijem in načinu poročanja po volitvah. »Mediji danes raje vrtijo drugo zgodbo. Ne govorijo o tem, da smo Demokrati postali parlamentarna realnost in jeziček na tehtnici, ampak o tem, da Anže Logar in Eva Irgl po trenutnih izidih nista prišla v državni zbor,« je navedel. Po njegovem mnenju je tak okvir »udoben, ker zmanjšuje politično težo Demokratov in pozornost preusmeri na osebni poraz dveh vidnih imen«.

Anže Logar: Z Levico ne bomo sodelovali, pogajanja lahko trajajo mesece

Po objavi Igorja Prodanoviča se je oglasil še predsednik Demokratov Anže Logar. Na facebooku je zavrnil informacije, ki krožijo v medijih in po družbenih omrežjih, da naj bi Demokrati že sodelovali pri oblikovanju morebitne nove vlade Roberta Goloba, celo z že razdeljenimi ministrskimi položaji.

Ob tem je nanizal več izhodišč, ki bodo po njegovih besedah določala pogajanja Demokratov. »Pogajanja o vladi se še niso začela, prvi sestanek je šele v petek. Eden od ključnih dejavnikov odločitve Demokratov za morebitno koalicijo bo jasna zaveza vlade o prioritetnem boju zoper korupcijo z uvedbo SKOKa in razbremenitev plač ter podjetnikov, tudi z uvedbo razvojne kapice.«

Poudaril je še, da vprašanje ministrskih resorjev za Demokrate za zdaj ni v ospredju. »Razdelitev ministrskih resorjev bo za Demokrate zadnje poglavje pogajanj. Prej je treba uskladiti sestavo nove koalicije, nato določiti vsebinske prioritete ter prioritete po posameznih resorjih.«

Logar je bil jasen tudi glede političnih omejitev stranke. »Demokrati nismo nastali zato, da bi omogočili ponovitev mandata odhajajoče koalicije. Demokrati ne bomo sodelovali v koaliciji s stranko Levica.«

Za konec je napovedal, da bo javnost o dogajanju sproti obveščal. »Pričakujem, da bodo pogajanja potekala tedne, morda celo mesece. In nič ne bo dogovorjeno, dokler ne bo dogovorjeno vse.«

»Na desni strani je matematika brutalno jasna«

Nato je predstavil še svojo kombinatoriko pri sestavljanju nove vlade. »Na desni strani je matematika brutalno jasna. SDS z NSi-SLS-Fokus pride do 37 mandatov, z Resni.co do 42, šele z Demokrati pride čez 46. To pomeni, da brez Demokratov ni stabilne desnosredinske vlade,« je zapisal. Ob tem je dodal še pogled na drugo stran političnega prostora: »Pri Golobu je slika bolj zapletena, ker obstajajo tudi druge kombinacije, a nobena ni lahka, nobena ni politično poceni in nobena ni samoumevna.«

Prav zato je po njegovih besedah najbolj pošteno reči naslednje: »Demokrati niso edina teoretična možnost, so pa eden ključnih in najbolj zaželenih igralcev pri sestavljanju naslednje vlade.«

Dotaknil se je tudi dejstva, da Anže Logar in Eva Irgl po trenutnih izidih nista prišla v državni zbor. V tem ne vidi znaka slabosti, ampak ceno političnega tveganja. »To, da sta Anže Logar in Eva Irgl tvegala in osebno ostala brez mandata, ni znak šibkosti. To je cena, ki jo plačaš, ko ne gradiš samo zase, ampak poskušaš postaviti novo politično silo,« je zapisal.

»Iščemo nekaj tretjega, normalnega, ne več starega prepira med Golobom in Janšo«

Sam teh volitev ne vidi kot poraz. »Jaz jih vidim kot trenutek, ko so Demokrati iz ideje postali moč. Kot trenutek, ko nas ni več mogoče odpisati,« je poudaril. Dodal je še, da ljudje po njegovem »nočejo več samo starega prepira med Golobom in Janšo, ampak iščejo nekaj tretjega, nekaj normalnega, nekaj, kar lahko v politiko vrne ravnotežje«.

»Naj drugi štejejo naslovnice. Jaz štejem vpliv. Naj drugi govorijo o tem, kdo je prvi. Jaz gledam, kdo drži tehtnico. In danes je jasno: Demokrati smo postali sila, brez katere se o naslednji vladi ne bo dalo resno odločit.«

Pot do vlade bi lahko zapletli tudi ugovori

Da bi bila pot do nove vlade še bolj zapletena, prihajajo tudi ugovori zaradi domnevnih nepravilnosti pri delu volilnih organov. SDS je na volilne komisije sedmih volilnih enot naslovila ugovore in predlagala, da se izid predčasnega glasovanja na 24 voliščih ne upošteva, volitve na treh nedeljskih voliščih pa ponovijo. Svoje pripombe imajo tudi Demokrati, ki so se pritožili na delo komisij v 4. in 7. volilni enoti. Ob tem so sporočili: »Po vsem tem smo Demokrati Anžeta Logarja lahko oškodovani tudi za kakšen mandat. Sklepam lahko, kaj se je dogajalo drugod po Sloveniji, če smo že samo v 7. volilni enoti našli več napak.«

Pot do nove vlade bo, kot kaže, dolga. Po oddanih glasovih in preštetih rezultatih se bodo šele začela povolilna preigravanja, politične kalkulacije in računice, ki bi lahko tudi na novo določila razmerja moči.

