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Člane mamilarske kriminalne združbe izpustili iz pripora: med njimi tudi Kristjan Kamenik in nekdanja učiteljica Monia

Obtožnica skupno 18 obtoženim očita 44 kaznivih dejanj, zasežena droga pa naj bi bila na črnem trgu vredna 650.000 evrov.
Monia Žuran. FOTO: Sta
Monia Žuran. FOTO: Sta
STA, K. G.
 24. 7. 2026 | 22:01
2:31
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Vrhovno sodišče ni odločalo o predlogu tožilstva za podaljšanje pripora Kristjanu Kameniku in trem soobtoženim članom mamilarske kriminalne združbe. Postopek je prekinilo do presoje ustavnosti določb Šutarjevega zakona, ki omogočajo podaljšanje pripora po dveh letih od vložitve obtožnice, zato so jih v četrtek izpustili iz pripora, poroča Večer.

Vrhovni sodniki niso vsebinsko zavrnili predloga za podaljšanje pripora Kristijanu Kameniku, Bojanu Vajdi, Boštjanu Paveu in Monii Žuran, temveč so odločanje o njem prekinili do odločitve ustavnega sodišča o ustavnosti določb tako imenovanega Šutarjevega zakona, ki omogočajo podaljšanje pripora po dveh letih od vložitve obtožnice. Kot navaja Večer, se kazenski proces zapleta predvsem zaradi procesnih ugovorov, predlogov in pritožb obrambe, ki vztraja, da obtožnica temelji na nezakonito pridobljenih dokazih, zato je zahtevala njihovo izločitev.

Kriminalistična preiskava je stekla zaradi Vajde, saj ga je ustno ovadila oseba, ki je na USB-ključku priložila proti njemu. Obramba obtoženih meni, da je oseba, ki je priložila dokaze, te pridobila nezakonito, in sicer z vdorom v zasebnost. Kriminalisti so tudi zakrili identiteto pričevalca, kar je po mnenju obrambe ovira. Obramba je zahtevala tudi zaseg tožilskega spisa, ker naj ne bi vseboval vseh listin, predvsem predlogov policije za odreditev tajnega opazovanja in sledenja. Prvostopenjsko sodišče je vse te predloge zavrnilo, prav tako Višje sodišče v Mariboru.

Kristjan Kamenik. FOTO: Sta
Kristjan Kamenik. FOTO: Sta

Iz pripora izpuščeno četverico je policija aretirala 1. februarja 2024. Štirje obtoženi so bili ves ta čas v priporu - poleg domnevnih organizatorjev kriminalnih poslov Vajde in Pavea še Kamenik, ki naj bi v verigi sodeloval kot dobavitelj drog, pa tudi zdaj že nekdanja učiteljica Žuran, ki so jo policisti med zaključno akcijo prijeli kar sredi pouka v osnovni šoli v Logatcu. Obtožnica Vajdi in Paveu očita organizacijo mreže za nabavo drog. Skupaj naj bi 18 obtoženih v treh letih izvršilo 44 kaznivih dejanj. Če bi zaseženo drogo prodali na črnem trgu, bi z njo zaslužili 650.000 evrov.

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Člane mamilarske kriminalne združbe izpustili iz pripora: med njimi tudi Kristjan Kamenik in nekdanja učiteljica Monia

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