Člani Društva vinogradnikov in sadjarjev Odranci organizirano na kolesarjenje: vino in langaš za kolesarje

Člani Društva vinogradnikov in sadjarjev Odranci so v soboto preživeli aktiven in družaben dan. Organizirali so tradicionalno kolesarjenje po občinah Odranci in Beltinci, s katerim so hkrati ponosno zaznamovali 35-letnico samostojne Slovenije. Skupno se je dogodka udeležilo 35 članov in članic društva, ki so poletje izkoristili za prijetno vinogradniško druženje.

Društvo vinogradnikov in sadjarjev Odranci skozi vse leto izvaja zelo aktivno in razvejano dejavnost. Njihova osrednja skrb je posvečena vinogradništvu ter pridelavi kakovostnih belih in rdečih vin, pri čemer člani društva obdelujejo svoje vinograde v Prekmurju, Prlekiji in sosednjem Medžimurju na Hrvaškem. Pomemben del njihovega delovanja pa poteka tudi na domačem terenu, saj v Centru kulturne dediščine v Odrancih vzorno skrbijo za sadovnjak in brajde s samorodno vinsko trto, iz katere pridelujejo bio rdeče vino. Pri vseh dejavnostih imajo nepogrešljivo vlogo tudi članice društva, ki so ključni vezni člen na področju kulinarike in splošne podpore.

Kolesarji so se zbrali v Centru kulturne dediščine v Odrancih, kjer jih je zbrane pozdravil predsednik društva Silvester Kuzma. Nato so začeli pedale koles poganjati skozi vas Odranci in pot nadaljevali po kolesarski stezi proti vasi Beltinci, kjer so se za krajši čas ustavili na prigrizku. Pot jih je nato vodila naprej proti vasi Lipa, kjer so se ustavili pri tradicionalni prekmurski domačiji, kriti s slamo. Vsi skupaj so se zbrali v prijetni senci v objektu pod gumno, kjer so jim člani Turističnega društva Lipa pripravili odlične ocvrte langaše. Ob tem so kolesarji poskusili še izbrana vina svojih stanovskih kolegov. Po krajšem postanku v Lipi so kolesarsko vožnjo nadaljevali nazaj proti vasi Odranci do Centra kulturne dediščine, kjer so uspešno sklenili letošnjo vinogradniško pot po prekmurski ravnici.