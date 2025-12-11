Članica Janševega podmladka sprožila val komentarjev: »Ali ima poslanec Jonas v roki ‘joint’?« (FOTO)

Galerija
Zala Klopčič, mlada slovenska politična aktivistka, vplivnica in spletna komentatorka, poznana predvsem po svojem delovanju v desno usmerjenem političnem okolju v Sloveniji, se na Facebooku sprašuje: »Ima Jonas res v roki joint?«.
Pod objavo, na kateri vidimo sedečega poslanca SD Jonasa Žnidaršiča z 'zvitkom' v roki, katerim so se zvrstili različni komentarji. Nekateri so pomirjali situacijo z mnenjem: »Pa tudi če ga ima, nobenega s tem ne ogroža, bolj nevarno je ono (pivo,op.p.), ko je na mizi, to pa nisi vidla?«, drugi pa so dodali: »Ja in? Ni edini, v parlamentu je redko kdo 'čist'.« Pojavila se je tudi primerjava z drugimi substancami: »Boljše kaditi travo (ki ni legalna) kot jemati tablete in piti alkohol (ki je legalen in ima oboje dokazane stranske učinke.« Več ljudi je zapisalo tudi, da s priložene fotografije ni mogoče z gotovostjo trditi, ali gre za zvit tobak ali marihuano.
Med komentarji je bilo zaslediti tudi vprašanje o njegovem političnem delovanju: »Vedno znova se sprašujem, kaj ta človek počne v parlamentu?«
O nekdanjem televizijskem, radijskem voditelju, igralcu in novinarju, smo sicer že zasledili objave o drugih incidentih, ki so bolj osebne ali administrativne narave, a nikoli ni bilo potrjene zlorabe drog.
V oktobru 2024 so ga naši bralci opazili, kako je parkiral na mestu za invalide, za kar se je kasneje opravičil in je šlo za prekršek, ne kaznivo dejanje.
Nekateri zapisi na družabnih omrežjih mu sicer očitajo neurejenost pri prihodu v DZ ali celo dremež v klopeh DZ, vendar to ostajajo bolj medijske opazke ali pa komentarji bralcev.
Ste tudi vi opazili kaj sumljivega? Kontaktirajte nas.