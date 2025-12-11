Članica Janševega podmladka sprožila val komentarjev: »Ali ima poslanec Jonas v roki ‘joint’?« (FOTO)

Zala Klopčič, mlada slovenska politična aktivistka, vplivnica in spletna komentatorka, poznana predvsem po svojem delovanju v desno usmerjenem političnem okolju v Sloveniji, se na Facebooku sprašuje: »Ima Jonas res v roki joint?«.

Pod objavo, na kateri vidimo sedečega poslanca SD Jonasa Žnidaršiča z 'zvitkom' v roki, katerim so se zvrstili različni komentarji. Nekateri so pomirjali situacijo z mnenjem: »Pa tudi če ga ima, nobenega s tem ne ogroža, bolj nevarno je ono (pivo,op.p.), ko je na mizi, to pa nisi vidla?«, drugi pa so dodali: »Ja in? Ni edini, v parlamentu je redko kdo 'čist'.« Pojavila se je tudi primerjava z drugimi substancami: »Boljše kaditi travo (ki ni legalna) kot jemati tablete in piti alkohol (ki je legalen in ima oboje dokazane stranske učinke.« Več ljudi je zapisalo tudi, da s priložene fotografije ni mogoče z gotovostjo trditi, ali gre za zvit tobak ali marihuano.

Med komentarji je bilo zaslediti tudi vprašanje o njegovem političnem delovanju: »Vedno znova se sprašujem, kaj ta človek počne v parlamentu?«

O nekdanjem televizijskem, radijskem voditelju, igralcu in novinarju, smo sicer že zasledili objave o drugih incidentih, ki so bolj osebne ali administrativne narave, a nikoli ni bilo potrjene zlorabe drog. V oktobru 2024 so ga naši bralci opazili, kako je parkiral na mestu za invalide, za kar se je kasneje opravičil in je šlo za prekršek , ne kaznivo dejanje. Nekateri zapisi na družabnih omrežjih mu sicer očitajo neurejenost pri prihodu v DZ ali celo dremež v klopeh DZ, vendar to ostajajo bolj medijske opazke ali pa komentarji bralcev.

Ste tudi vi opazili kaj sumljivega? Kontaktirajte nas.