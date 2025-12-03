Dogodek se je zgodil v soboto zvečer, ko je čreda svinj mirno prečkala cestišče v bližini avtobusne postaje in križišča s cesto Pod Kamno Gorico. Na posnetku je bilo videti približno petnajst divjih svinj, ki so se po tem, ko je bilo cestišče prosto, mirno odpravile naprej in se usmerile proti ribniku ter župnijski cerkvi v Podutiku.

Posnetek je pritegnil številne komentarje, odzivi pa so bili različni. Nekateri uporabniki so izrazili zaskrbljenost zaradi morebitnega povečanja števila divjih svinj v okolici. Lovska družina Toško čelo pa je pojasnila, da v svojem rajonu niso opazili večjega števila divjih živali. Dodali so, da redno spremljajo stanje in občasno izvajajo lovske aktivnosti ter uravnavajo populacijo divjih živali. Hkrati so opozorili, da se po spletu lahko hitro širijo napačni ali zavajajoči posnetki, je zapisal Siol.