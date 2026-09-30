Črni oblaki nad Steklarno Rogaška, brez dela lahko ostane do 70 zaposlenih

Steklarna Rogaška zaradi zahtevnih tržnih razmer in zmanjševanja povpraševanja načrtuje nadaljnje prilagoditve poslovanja, ki bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih, tudi v poslovni enoti Kozje. Končne odločitve še niso sprejete, saj s socialnimi partnerji poteka posvetovalni proces, so za STA danes povedali v steklarni. Vodstvo Steklarne Rogaška poudarja, da ostajajo tržne razmere zahtevne. Povpraševanje se po njihovih navedbah še naprej zmanjšuje in je pod načrtovanim, zato bodo potrebne nadaljnje prilagoditve poslovanja. Načrtovane spremembe bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih. To je več od prvotno omenjenih 40 presežnih delavcev v kozjanskem obratu. Družba je o tem obvestila socialne partnerje in začela posvetovalni proces. Končno odločitev bodo sprejeli po zaključku pogovorov, nadaljnje korake pa izvedli v skladu z zakonodajo, so dodali.

Kot so pojasnili, so spremembe povezane z dolgoročno strateško usmeritvijo poslovnega področja Vita v skupini Fiskars, ki se želi bolj osredotočiti na svoje jedrne dejavnosti. Proizvodnjo embalaže nameravajo prenesti na zunanje izvajalce, s tem bi po navedbah družbe lahko poenotili embalažo med različnimi blagovnimi znamkami. Na zunanjega izvajalca načrtujejo tudi prenos storitve varovanja.

Družba, ki zaposluje okoli 500 delavcev, je lani ustvarila 48,2 milijona evrov prihodkov od prodaje. FOTO: Jure Eržen/Delo

Letos je brez dela ostalo že 54 zaposlenih

Steklarna Rogaška, ki je del mednarodne skupine Fiskars Group in proizvaja kristalne izdelke, je februarja letos zaradi več kot 20-odstotnega upada povpraševanja na trgu prekinila delovna razmerja z 29 zaposlenimi. Marca je bilo zaradi dodatnega zmanjšanja povpraševanja iz Bližnjega vzhoda, povezanega z iransko krizo, brez dela še 25 delavcev.

Lani ustvarili 48,2 milijona evrov prihodkov

Družba, ki zaposluje okoli 500 delavcev, je lani ustvarila 48,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, leto prej pa dobrih 43 milijonov evrov. Čisti dobiček je lani znašal 1,4 milijona evrov, kar je skoraj 380.000 evrov oziroma približno 37 odstotkov več kot leta 2024, je razvidno iz poslovnega poročila steklarne, objavljenega na Ajpesovih spletnih straneh.