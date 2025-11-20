Črni petek: pripravite si seznam, da ne boste nespametno zapravljali

Kar se je v Združenih držav Amerike po zahvalnem dnevu začelo kot enodnevni lov na popuste, se je preoblikovalo v večtedensko obdobje, ki spreminja nakupovalne navade doma in po svetu.

Zdi se, da črni petek za gospodinjstva ni zgolj priložnost za ugodnejši nakup tehnoloških novosti, temveč je postal ključni trenutek za nakupe pred novoletnimi prazniki. Trgovci so kmalu ugotovili, da zgoščevanje prometa v 24 urah povzroča logistične težave, od preobremenitve spletnih strežnikov do izzivov pri upravljanju zalog. Posledično se je uveljavil koncept črnega tedna, ta pa se pogosto raztegne kar na ves (črni) november.

Fenomen črnega petka sicer izhaja iz ZDA, iz 60. let, v Evropo je v večjem obsegu prodrl šele okoli leta 2010, predvsem po zaslugi spletnih velikanov, kot sta Amazon in Apple, ki sta prepoznala potencial usklajene globalne prodajne akcije.

En dan nakupovalne mrzlice se je prelevil v ves mesec. FOTO: Jože Suhadolnik

Pa vendar, za uspešen nakup na črni petek je ključna priprava. Vnaprej sestavljen seznam želja in določen proračun lahko pomagata preprečiti impulzivne nakupe. Pojavi se tudi dilema, ali kupiti takoj ali čakati na morebitne dodatne popuste na uradni dan. Strokovnjaki za maloprodajo svetujejo, da čakanje ni vedno najboljša taktika. Če potrošnik opazi izdelek, ki ga spremlja, po ceni, ki se mu zdi sprejemljiva, naj ga kupi, svetujejo analitiki. Najbolj iskani artikli so pogosto na voljo v omejenih količinah. Ko zaloge poidejo, jih pogosto ni več mogoče dobiti po akcijski ceni.

Tudi letos so v ospredju zanimanja predvsem tehnološki izdelki. Popusti so že opazni pri kategorijah, kot so mobilna telefonija in dodatki, računalništvo, gospodinjski aparati in zabavna elektronika.