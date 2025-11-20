Črni petek: pripravite si seznam, da ne boste nespametno zapravljali

Galerija
Kar se je v Združenih držav Amerike po zahvalnem dnevu začelo kot enodnevni lov na popuste, se je preoblikovalo v večtedensko obdobje, ki spreminja nakupovalne navade doma in po svetu.
Tudi letos so v ospredju zanimanja predvsem tehnološki izdelki.
Zdi se, da črni petek za gospodinjstva ni zgolj priložnost za ugodnejši nakup tehnoloških novosti, temveč je postal ključni trenutek za nakupe pred novoletnimi prazniki. Trgovci so kmalu ugotovili, da zgoščevanje prometa v 24 urah povzroča logistične težave, od preobremenitve spletnih strežnikov do izzivov pri upravljanju zalog. Posledično se je uveljavil koncept črnega tedna, ta pa se pogosto raztegne kar na ves (črni) november.
Fenomen črnega petka sicer izhaja iz ZDA, iz 60. let, v Evropo je v večjem obsegu prodrl šele okoli leta 2010, predvsem po zaslugi spletnih velikanov, kot sta Amazon in Apple, ki sta prepoznala potencial usklajene globalne prodajne akcije.
Tudi letos so v ospredju zanimanja predvsem tehnološki izdelki. Popusti so že opazni pri kategorijah, kot so mobilna telefonija in dodatki, računalništvo, gospodinjski aparati in zabavna elektronika.