  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SMRTNO NEVARNO PREČKANJE TIROV

Črni prehodi čez tire pod drobnogledom, prihajajo opozorilne table

Največ nesreč nastane zaradi nevarnega prečkanja tirov.
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
STA, A. G.
 10. 3. 2026 | 15:40
 10. 3. 2026 | 16:24
3:25
A+A-

Ministrstvo za infrastrukturo je začelo novo kampanjo za večjo varnost v železniškem prometu. V ta namen so danes na železniški postaji Maribor Tabor postavili prvo opozorilno tablo, s kakršnimi bodo odslej ljudi na izpostavljenih mestih po vsej državi opozarjali pred visokim tveganjem nepravilnega prečkanja železniških tirov. Kot je povedal državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Andrej Rajh, je železniški promet sicer eden najvarnejših in okolju najbolj prijaznih načinov prevoza, največ tveganj pa nastaja tam, kjer se križajo železnica in ceste ali pešpoti.

»Večina nesreč se zgodi zaradi podcenjevanja nevarnosti obvoza zapornic, vožnje mimo rdeče luči ali prečkanja tirov na neoznačenih mestih. Posebej zaskrbljujoče je slednje, zato začenjamo okrepljeno kampanjo za ozaveščanje s postavitvijo obvestilnih tabel na mestih, kjer pogosto prihaja do nedovoljenega prečkanja tirov,« je dejal Rajh. Posebno pozornost bodo v kampanji namenili otrokom in mladostnikom, saj se učenje prometne varnosti po njegovih besedah začne doma in v šoli. Ob tem želijo opozoriti tudi na rabo mobilnih telefonov in slušalk, ki pomembno odvzemajo njihovo pozornost v prometu.

»Namen postavljenih tabel je opozarjanje in zaščita najbolj ranljivih. Gre za preprost, a pomemben ukrep, ki lahko prepreči nevarna ravnanja in reši življenja. Z njim želimo okrepiti zavedanje, da so pravila pomembno varovalo. Sodobni prehodi so opremljeni z zapornicami, svetlobnimi in zvočnimi signali ter ustrezno prometno signalizacijo, a tudi najboljša tehnologija ne more nadomestiti odgovornega ravnanja posameznika,« je dejal.

Ministrstvo za infrastrukturo je začelo novo kampanjo za večjo varnost v železniškem prometu. V ta namen so danes na železniški postaji Maribor Tabor postavili prvo opozorilno tablo, s kakršnimi bodo odslej ljudi na izpostavljenih mestih po vsej državi opozarjali pred visokim tveganjem nepravilnega prečkanja železniških tirov.

687 označenih železniških prehodov, polovica brez zapornic

V Sloveniji je sicer po podatkih ministrstva 687 označenih železniških prehodov, polovica od teh je brez zapornic, ob tem pa ljudje uporabljajo tudi veliko črnih prehodov in te bo agencija poslej s pomočjo železnic in lokalnih skupnosti evidentirala ter tam namestila opozorilne table. Rajh je še spomnil, da je javna agencija za železniški promet s februarja sprejeto novelo zakona o varnosti v železniškem prometu dobila novo nalogo usklajevanja in vodenja aktivnosti za ozaveščanje javnosti o omenjeni problematiki.

Po besedah direktorice agencije za železniški promet Nine Mauhler novela začne veljati 14. marca, na agenciji pa so že začeli priprave na izvedbo naloge, ki jo jemljejo kot odgovornost in hkrati tudi kot priznanje, da je v projekt vključena stroka. Sodelovali bodo tudi z izobraževalnimi ustanovami, je dejala Mauhler. Po njenem opozorilu smo starši tisti, ki lahko največ naredimo za preventivo, s tem ko mlade vzgajamo o varnosti v prometu oziroma o nevarnostih, ki prežijo v območju železniške infrastrukture. »Mi lahko še tako dobro zavarujemo železniško infrastrukturo in postavimo ograje, ampak če sami nismo toliko zreli, nam skorajda nič ne more pomagati,« je še dodala.

Več iz teme

opozorilne tableželeznicaprometna varnostSlovenske železniceželezniška postaja
ZADNJE NOVICE
16:16
Šport  |  Tekme
OD TIRENSKEGA DO JADRANSKEGA MORJA

Primož Roglič danes ni bil čisto pri vrhu, zmagal je nizozemski zvezdnik

Primož Roglič je bil na drugi etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja 11., zmagal je Matthieu Van der Poel.
10. 3. 2026 | 16:16
16:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRIŠEL ČAS ZA STREZNITEV

Slovenija bo dobila najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika

Skozi leta se je prometna varnost izboljševala, lani je sledilo slabše leto. Mladi se lahko še do 6. aprila prijavijo na tekmovanje Najboljši za volanom.
10. 3. 2026 | 16:15
15:40
Novice  |  Slovenija
SMRTNO NEVARNO PREČKANJE TIROV

Črni prehodi čez tire pod drobnogledom, prihajajo opozorilne table

Največ nesreč nastane zaradi nevarnega prečkanja tirov.
10. 3. 2026 | 15:40
15:39
Šport  |  Športni trači
2. BUNDESLIGA

Saj ni res, pa je: nekdo je na nogometni tekmi izklopil VAR in naredil zmešnjavo (VIDEO)

Na tekmi med kluboma Preussen Münster in Hertho je prišlo do nepričakovane težave. Vajeti je nato prevzela video sodnica v kölnskem video centru.
10. 3. 2026 | 15:39
15:15
Novice  |  Svet
MOŠKEMU ODSEKALI GLAVO

Izdelali so obraz vampirja

Rekonstrukcija razkriva moškega z nasilnim življenjem in strašljivim slovesom. Odsekana glava, kamenje na truplu in strah skupnosti pred vrnitvijo mrtvih.
10. 3. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŠTEVILNI UČINKI

Zakaj so trdo kuhana jajca superhrana

Obstaja veliko razlogov, da na jedilnik dodate kuhana jajca.
10. 3. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ILIRIJA RESORT

Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
4. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ILIRIJA RESORT

Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
4. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELIKA GORICA

Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
4. 3. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANA FESTIVAL

Nekaj velikega se vrača v mesto

Osrednja poletna kulturna prireditev Slovenije.
4. 3. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
PETROL

80 let slovenskega podjetja, ki je zaznamovalo naš vsakdan

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
4. 3. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
GREM Z VLAKOM

Slovenske železnice razkrivajo prizor, ki bi lahko spremenil pogled na jutri

Trajnostne spremembe se pogosto začnejo s preprosto, a premišljeno idejo, ki jo skupnost hitro ponese naprej.
4. 3. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
INTERNET

Pozabite na razgled: danes na dopustu šteje še nekaj drugega

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
4. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki