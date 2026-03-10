Črni prehodi čez tire pod drobnogledom, prihajajo opozorilne table

Ministrstvo za infrastrukturo je začelo novo kampanjo za večjo varnost v železniškem prometu. V ta namen so danes na železniški postaji Maribor Tabor postavili prvo opozorilno tablo, s kakršnimi bodo odslej ljudi na izpostavljenih mestih po vsej državi opozarjali pred visokim tveganjem nepravilnega prečkanja železniških tirov. Kot je povedal državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Andrej Rajh, je železniški promet sicer eden najvarnejših in okolju najbolj prijaznih načinov prevoza, največ tveganj pa nastaja tam, kjer se križajo železnica in ceste ali pešpoti.

»Večina nesreč se zgodi zaradi podcenjevanja nevarnosti obvoza zapornic, vožnje mimo rdeče luči ali prečkanja tirov na neoznačenih mestih. Posebej zaskrbljujoče je slednje, zato začenjamo okrepljeno kampanjo za ozaveščanje s postavitvijo obvestilnih tabel na mestih, kjer pogosto prihaja do nedovoljenega prečkanja tirov,« je dejal Rajh. Posebno pozornost bodo v kampanji namenili otrokom in mladostnikom, saj se učenje prometne varnosti po njegovih besedah začne doma in v šoli. Ob tem želijo opozoriti tudi na rabo mobilnih telefonov in slušalk, ki pomembno odvzemajo njihovo pozornost v prometu.

»Namen postavljenih tabel je opozarjanje in zaščita najbolj ranljivih. Gre za preprost, a pomemben ukrep, ki lahko prepreči nevarna ravnanja in reši življenja. Z njim želimo okrepiti zavedanje, da so pravila pomembno varovalo. Sodobni prehodi so opremljeni z zapornicami, svetlobnimi in zvočnimi signali ter ustrezno prometno signalizacijo, a tudi najboljša tehnologija ne more nadomestiti odgovornega ravnanja posameznika,« je dejal.

687 označenih železniških prehodov, polovica brez zapornic

V Sloveniji je sicer po podatkih ministrstva 687 označenih železniških prehodov, polovica od teh je brez zapornic, ob tem pa ljudje uporabljajo tudi veliko črnih prehodov in te bo agencija poslej s pomočjo železnic in lokalnih skupnosti evidentirala ter tam namestila opozorilne table. Rajh je še spomnil, da je javna agencija za železniški promet s februarja sprejeto novelo zakona o varnosti v železniškem prometu dobila novo nalogo usklajevanja in vodenja aktivnosti za ozaveščanje javnosti o omenjeni problematiki.

Po besedah direktorice agencije za železniški promet Nine Mauhler novela začne veljati 14. marca, na agenciji pa so že začeli priprave na izvedbo naloge, ki jo jemljejo kot odgovornost in hkrati tudi kot priznanje, da je v projekt vključena stroka. Sodelovali bodo tudi z izobraževalnimi ustanovami, je dejala Mauhler. Po njenem opozorilu smo starši tisti, ki lahko največ naredimo za preventivo, s tem ko mlade vzgajamo o varnosti v prometu oziroma o nevarnostih, ki prežijo v območju železniške infrastrukture. »Mi lahko še tako dobro zavarujemo železniško infrastrukturo in postavimo ograje, ampak če sami nismo toliko zreli, nam skorajda nič ne more pomagati,« je še dodala.