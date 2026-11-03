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PODNEBNE SPREMEMBE NE PRIZANAŠAJO

Črni scenarij za Evropo: 50.000 mrtvih zaradi ekstremnih temperatur, kaj čaka Slovenijo?

Nova študija razkriva, da za smrtonosnimi posledicami ekstremnih temperatur stojijo tudi revščina, osamljenost in zdravstvene težave.
Evropa velja za celino, ki se segreva najhitreje na svetu. FOTO: Michael-journey Getty Images
Evropa velja za celino, ki se segreva najhitreje na svetu. FOTO: Michael-journey Getty Images
A. G.
 3. 11. 2026 | 08:54
 3. 11. 2026 | 08:54
4:15
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Vse pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi postajajo ena največjih groženj javnemu zdravju v Evropi. Posledice podnebnih sprememb so vse bolj očitne tudi v Sloveniji, kjer se moramo prav tako pripravljati na vse daljša in nevarnejša obdobja visokih temperatur. Nova obsežna znanstvena raziskava, o kateri poroča britanski časnik The Guardian, razkriva skrb vzbujajoče podatke: vročina je letos po ocenah v Evropi zahtevala okoli 50.000 življenj. Čeprav se ta številka nanaša na celotno Evropo in ne na Slovenijo, je opozorilo pomembno tudi za našo državo. Vročina namreč ni zgolj neprijetna vremenska nevšečnost, temveč resna nevarnost za zdravje in življenje, zlasti za najranljivejše prebivalce.

Evropa velja za celino, ki se segreva najhitreje na svetu. Višje temperature, daljši vročinski valovi in vse pogostejša obdobja ekstremne vročine predstavljajo velik izziv tudi za Slovenijo. Posebej izpostavljeni so starejši ljudje, kronični bolniki, majhni otroci in vsi, ki zaradi različnih okoliščin nimajo ustreznih možnosti za zaščito pred vročino. Nevarnost je še večja v mestih, kjer se zaradi betonskih in asfaltnih površin temperature pogosto zadržujejo tudi ponoči.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Analizirali podatke iz 854 evropskih mest

Britanski časnik The Guardian je objavil rezultate obsežne raziskave, v kateri so strokovnjaki analizirali podatke o temperaturah in umrljivosti iz kar 854 evropskih mest. Ugotovitve so znova opozorile na izjemno smrtonosne posledice ekstremne vročine. Evropsko prebivalstvo se hkrati stara, zato je vse več ljudi izpostavljenih vročinskemu stresu. Ekstremne temperature so še posebej nevarne za posameznike, ki že imajo bolezni srca in ožilja ali dihal.

Raziskava je pokazala, da posledice vročinskih valov niso povsod enake. Med državami, kjer so ljudje letos najbolj podlegali vročini, so Malta, Italija in Madžarska. Geografske značilnosti in intenzivnost vročinskih valov so tam ustvarile posebej nevarne razmere ter dodatno obremenile zdravstvene sisteme. Toda vročina ne prizadene vseh enako. Na tveganje pomembno vplivajo tudi zdravstveno stanje, življenjske razmere in socialni položaj posameznika.

Revščina in osamljenost povečujeta tveganje

Posebej zaskrbljujoča je družbena razsežnost problema. Strokovnjaki opozarjajo, da vročinski valovi razkrivajo globoke družbene neenakosti. »Stopnja umrljivosti je bila bistveno višja med ljudmi, ki živijo v revščini in si ne morejo privoščiti ustrezne izolacije doma ali klimatske naprave. Pomemben dejavnik tveganja je tudi osamljenost. Številni starejši ljudje so umrli sami na svojih domovih, ne da bi jim kdo pravočasno ponudil pomoč ali kozarec vode,« opozarjajo strokovnjaki.

Tudi v Sloveniji so zato pomembni pravočasno obveščanje, pomoč starejšim in osamljenim ter dostop do prostorov, kjer se lahko ljudje v času največje vročine ohladijo.

Kaj lahko Slovenija stori za zaščito prebivalcev?

Raziskava je opozorilo tudi evropskim vladam. Priprave na prihodnja poletja ne smejo temeljiti zgolj na zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, temveč morajo vključevati tudi konkretne ukrepe za zaščito prebivalstva. Med njimi so prilagajanje zdravstvenega sistema, več zelenih površin v mestih, izboljšanje bivalnih razmer in učinkovitejša pomoč najranljivejšim skupinam.

Vročinski valovi namreč niso več zgolj okoljski problem. Postajajo vse resnejša grožnja javnemu zdravju, zato bo morala tudi Slovenija vse več pozornosti nameniti zaščiti ljudi pred ekstremnimi temperaturami, poroča Slobodna Dalmacija.

Evropa velja za celino, ki se segreva najhitreje na svetu. Višje temperature, daljši vročinski valovi in vse pogostejša obdobja ekstremne vročine predstavljajo velik izziv tudi za Slovenijo.

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