Črno na belem! Toliko je Velenjčane stala obnova Titove glave, številka je petmestna

Kip Josipa Broza Tita, ki že desetletja krasi velenjski trg, je po tem, ko ga je v začetku decembra oskrunil vandal, ponovno cel. Čeprav je lik nekdanjega predsednika naše nekoč skupne domovine Jugoslavije v sodobni zgodovini deležen tudi negativnih komentarjev in odzivov, pa ni dvoma, da je omenjena skulptura nekaj posebnega. Gre namreč za največji Titov spomenik na svetu, v višino meri namreč kar okrog šest metrov. Ko je Miroslav Pačnik v noči na peti december lani splezal do glave Titovega kipa ter jo odžagal, je več kot sto kilogramov težka bronasta masa z vso silo treščila na tla in se ob tem poškodovala, še dodatne poškodbe je utrpela, ko jo je Pačnik vlekel od vznožja do svojega avtomobila, s katerim jo je nato poskušal odpeljati v neznano. Najprej je bilo torej torej treba glavo popraviti in nato še pritrditi nazaj na telo.

Občina Velenje je za izvedbo projekta izbrala ljubljansko podjetje Livartis, ki si je v dveh desetletjih delovanja ustvarilo sloves enega najuspešnejših restavratorskih podjetij v državi. Bronaste spomenike tudi izdelujejo in vzdržujejo, redno se zato znajdejo na plačilnih listah različnih občin. Med drugim so restavrirali kip Kodžak v Mariboru in kipe, ki krasijo pročelje Državnega zbora. Velenjska občina jim je lanske jeseni zaupala še obnovo spomenika Onemele puške, posvečenega 645 padlim borcem žrtvam fašizma. Kot so odločitev za restavracijo pojasnili na velenjski občini, so se za obnovo odločili, ker sta bila tako kip kot tudi podstavek zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vremenskim vplivom že dodobra načeta. Občina Velenje je za obnovo in vse, kar spada zraven, torej odstranitev spomenika s pomočjo avtodvigala ter prevoz do Livartisove delavnice in nazaj, odštela dobrih 30.000 evrov, še dodatnih 17.500 so plačali za obnovo podstavka, kar pa je opravilo drugo podjetje.

Obnoviti je bilo treba tudi spomenik Onemele puške. FOTO: Piano Brane

Je pa Livartis velenjski občini pred dnevi izstavil tudi račun za popravilo in ponovno pritrditev glave na kip Josipa Broza Tita. Kot je razvidno z računa, so dela med drugim vsebovala ravnanje poškodovane glave, pripravo varjenca, namestitev oprijema za dviganje, popravilo prask, pripravo delovišča v Velenju in seveda samo namestitev, kar je občino skupaj stalo še dodatnih 10.126 evrov. Samo ob Občine Velenje je Livarstis lani torej prejel dobrih 40.000 evrov, drugi največji naročnik v lanskem letu pa je bila Občina Kamnik, ki je pri njih naročila izdelavo bronastega kipa Usnjarja – talca, ki je s podstavka izginil pred 20 leti. Občina Kamnik je za izdelavo kipa odštela 24.156 evrov.