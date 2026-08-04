  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POT REHABILITACIJE

Veliko olajšanje za slovenskega alpinističnega velikana: »Andrej danes zapušča intenzivni oddelek«

Andrej Štremfelj se je poškodoval, ko se je v triglavski steni odlomil del skale.
Andrej Štremfelj FOTO: Dejan Javornik
Andrej Štremfelj FOTO: Dejan Javornik
M. U.
 4. 8. 2026 | 22:08
 4. 8. 2026 | 22:22
1:47
A+A-

Slovenski alpinist Andrej Štremfelj, ki se je poškodoval v četrtek v triglavski severni steni, je zapustil intenzivni oddelek kliničnega centra v Ljubljani. Novico je na družbenih omrežjih sporočila njegova žena Marija.

image_alt
Brez Marije bi podivjal

»Danes Andrej zapušča intenzivni oddelek. Pot rehabilitacije se je začela z močno podporo vseh, ki ste v teh dneh pošiljali dobre želje in molitve, za kar se zahvaljujeva vsem in vsakemu posebej,« je zapisala Marija Štremfelj.

Andrej Štremfelj sodi med legende slovenskega alpinizma. V zgodovino se je vpisal 13. maja 1979, ko sta z Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca in hkrati takrat prva Jugoslovana stopila na vrh Mount Everesta. Drugič se je na najvišji vrh sveta povzpel leta 1990, skupaj z ženo Marijo in Janezom Megličem. Leta 1992 je za osvojitev gore Kangčendzenge z Markom Prezljem dobil Bloudkovo nagrado in zlati cepin.

Leta 2018 je kot prvi slovenski alpinist prejel zlati cepin za življenjsko delo.

Andrej Štremfelj se je poškodoval, ko se je v steni odlomil del skale.

Danes Andrej zapuṣ̌ča intenzivni oddelek. Pot rehabilitacije se je začela z močno podporo vseh vas, ki ste v teh dneh pošiljali dobre želje in molitve, za kar se zahvaljujeva vsem in vsakemu posebej.

Mojstranski gorski reševalci so pomagali pri dvigu ponesrečencev - poškodovana je bila tudi alpinistka - v policijski helikopter, ki ju je prepeljal v ljubljanski UKC.

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

gorenesrečaTriglavAndrej ŠtremfeljMarija Štremfelj
ZADNJE NOVICE
23:17
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Naravna kopališča: učinkovit spopad z vročino

Iskanje sredstev za osvežitev postaja vse nujnejše, za hitro rešitev pa že tradicionalno veljajo predvsem naravna kopališča.
4. 8. 2026 | 23:17
22:59
Novice  |  Svet
MEDNARODNI FESTIVAL

Nebo nad Kapadokijo prekrili pisani baloni, tudi velikanski kit

Dogodek je potekal v eni najbolj slikovitih turških pokrajin.
4. 8. 2026 | 22:59
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

EPP

O zaščitnem faktorju ...
Aljana Fridauer Primožič4. 8. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Jezero

Ključno vprašanje ni zgolj, kdo je lastnik, temveč kakšne varovalke zagotavlja država.
Gordana Stojiljković4. 8. 2026 | 22:25
22:08
Novice  |  Slovenija
POT REHABILITACIJE

Veliko olajšanje za slovenskega alpinističnega velikana: »Andrej danes zapušča intenzivni oddelek«

Andrej Štremfelj se je poškodoval, ko se je v triglavski steni odlomil del skale.
4. 8. 2026 | 22:08
21:45
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Nič ne de, če se duhovni razvoj ustavi

Morda se obilje energije in moči univerzuma ne bo uravnalo z vašim trenutnim fizičnim stanjem. Predelati morate svoje občutke in odnose s svetom.
4. 8. 2026 | 21:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRBI

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
29. 7. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NALOŽBA

Prednaročila sprejemajo še nekaj dni

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
4. 8. 2026 | 10:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki