Veliko olajšanje za slovenskega alpinističnega velikana: »Andrej danes zapušča intenzivni oddelek«

Slovenski alpinist Andrej Štremfelj, ki se je poškodoval v četrtek v triglavski severni steni, je zapustil intenzivni oddelek kliničnega centra v Ljubljani. Novico je na družbenih omrežjih sporočila njegova žena Marija.

»Danes Andrej zapušča intenzivni oddelek. Pot rehabilitacije se je začela z močno podporo vseh, ki ste v teh dneh pošiljali dobre želje in molitve, za kar se zahvaljujeva vsem in vsakemu posebej,« je zapisala Marija Štremfelj.

Andrej Štremfelj sodi med legende slovenskega alpinizma. V zgodovino se je vpisal 13. maja 1979, ko sta z Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca in hkrati takrat prva Jugoslovana stopila na vrh Mount Everesta. Drugič se je na najvišji vrh sveta povzpel leta 1990, skupaj z ženo Marijo in Janezom Megličem. Leta 1992 je za osvojitev gore Kangčendzenge z Markom Prezljem dobil Bloudkovo nagrado in zlati cepin. Leta 2018 je kot prvi slovenski alpinist prejel zlati cepin za življenjsko delo.

Andrej Štremfelj se je poškodoval, ko se je v steni odlomil del skale.

Danes Andrej zapuṣ̌ča intenzivni oddelek. Pot rehabilitacije se je začela z močno podporo vseh vas, ki ste v teh dneh pošiljali dobre želje in molitve, za kar se zahvaljujeva vsem in vsakemu posebej.

Mojstranski gorski reševalci so pomagali pri dvigu ponesrečencev - poškodovana je bila tudi alpinistka - v policijski helikopter, ki ju je prepeljal v ljubljanski UKC.