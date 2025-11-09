Čudoviti piranski trg je postal filmska zvezda, ki jo občudujejo po vsem svetu (FOTO)

Stari mestni trgi so posebna vrsta javnih spomenikov. So zapuščina kamnoseške obrti in umetnosti, izročilo zgodovine, vodnjaki na njih pa simbol izvira življenja, izobilja in ljubezni ter vir življenjskih naukov. Med največjimi pri nas je vodnjak na Trgu 1. maja v Piranu, ki so ga pred 20 leti temeljito obnovili.

Filmski zaklad

Čeprav se skoraj noben obiskovalec obmorskega mesta ne izogne Prvomajskemu trgu, kjer se zelo radi igrajo otroci, je ta prostor ob nedavnem Festivalu slovenskega filma pritegnil še posebno pozornost. Upravni odbor Evropske filmske akademije je trg namreč že aprila razglasil za enega od enajstih novih zakladov filmske kulture.

Ob festivalu je v avli občinske palače potekalo slovesno odkritje spomenika – emblema Zakladov evropske filmske kulture, ki ga bodo kmalu prestavili na Trg 1. maja. Kot častni gost se je dogodka udeležil direktor Evropske filmske akademije Matthijs Wouter Knol, ki je ob tej priložnosti poudaril, da je Piran »čudovita filmska kulisa, popolna za različne žanre, Trg 1. maja pa njegova najprepoznavnejša točka«.

Upam, da bo trg spet postal filmski oder.

Evropska filmska akademija že dve desetletji gradi mrežo takšnih krajev v 50 državah. Na seznamu zakladov filmske kulture se je ob Fontani di Trevi v Rimu, Potemkinovih stopnicah v Odesi, knjigarni iz filma Notting Hill v Londonu, kavarni Montmartre iz filma Amélie v Parizu ter Bergmanovem otoku Fårö na Švedskem znašel tudi piranski trg. Postal je prvi slovenski kraj na tem uglednem seznamu.

Direktor Festivala slovenskega filma Portorož Bojan Labović je poudaril je, da so v Piranu snemali številni priznani režiserji in igralci, med njimi Marcello Mastroianni, Alida Valli, Sam Peckinpah, Orson Welles in številni drugi. »Upam, da bo to priznanje korak k temu, da bo trg spet postal filmski oder,« je dodal.

Vodnjak znova živi

Zametki Trga 1. maja segajo v 7. stoletje, v obdobje urbanega razvoja Pirana, ko je tam nastajal poznorimski castrum. Nekdaj imenovan Stari trg (Piazza Vecchia) je bil upravno in trgovsko središče mesta vse do 13. stoletja. Večino trga prekriva velik kamnit zbiralnik deževnice. To je mestni vodnjak, ki ga je po hudi suši leta 1776 zgradil mojster Simone Battistella iz Rovinja.

Danes velja za enega največjih piranskih kulturnih spomenikov, ki so ga leta 2007 temeljito restavrirali. Vodnjak je večji dvignjen osmerokotni plato sredi trga s kamnito ograjo. Na severni in južni strani nanj vodita široki stopnišči. Ob enem stojita alegorični figuri Postave in Pravice, pomemben dokument svojega časa. Na ščitu Pravice sta poleg mestnega grba še grba družin Marcello in Bemba, na ščitu Postave pa napis o postavitvi vodnjaka.

1776. JE VODNJAK zgradil mojster Simone Battistella.

Ob prenovi so kipa in otroški figuri, ki krasita severni del vodnjaka, restavrirali v Ljubljani. Izvirnika zdaj hranijo v avli piranske mestne hiše, kjer sta zaščitena pred vremenskimi vplivi in vandalizmom, na vodnjaku pa stojita kopiji. Na ploščadi sta osmerokotna vodnjaka za zajemanje vode, pokrita s kovinskima pokrovoma, ki sta bila prav tako obnovljena. Kamniti deli vodnjaka je iz istrskega apnenca, enakega, kot so ga uporabili pred 250 leti.

Notranjost cisterne je izredno kakovostno zasnovana in dobro ohranjena. Razdeljena je na štiri vzdolžno obokane dvorane z opečnim stropom, med katerimi so prehodi. Nad njimi je debela plast mivke, ki je služila kot naravni filter za deževnico. Tudi danes se po prenovi meteorna voda z bližnjih streh po ceveh steka do kipcev putt, nato pa na tlak vodnjaka in skozi mivko v notranjost cisterne. Uporabljajo jo za zalivanje, pranje ulic in po potrebi za gašenje. Tako vodnjak ni več le okras, ampak znova živi ter povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost. Obenem je s trgom, ki ga imajo rade tudi filmske kamere, v družbi evropske filmske kulture.

Ena najstarejših fotografij piranskega trga z vodnjakom, zgrajenim po veliki suši leta 1776. FOTO: Mestna Knjižnica Piran

Restavratorji so vodnjak pred slabima dvema desetletjema skoraj povsem razstavili in obnovili. FOTO: Janez Mužič

Na ploščadi stojita osmerokotna vodnjaka za zajemanje vode s kovinskima pokrovoma. FOTO: Janez Mužič

Ob širokem stopnišču stojita alegorični figuri Postave in Pravice. FOTO: Janez Mužič

Notranjost vodnjaka je razdeljena na štiri vzdolžno obokane dvorane, med katerimi so ozki prehodi. FOTO: Janez Mužič

Emblem Zakladov evropske filmske kulture sta odkrila direktor Evropske filmske akademije Matthijs Wouter Knol in piranski podžupan Christian Poletti. FOTO: Daniel Škerjanc