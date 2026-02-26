  • Delo d.o.o.
PO IZOBEŠANEM KADAVRU

Čustveni govor Klakočar Zupančičeve: Prosim vas, državljani, pomagajte nam!

Poslanci Svobode so stopili v javnost po izobešenem kadavru in se spraševali: Želimo živeti v družbi ustrahovanja in represiji ali v družbi spoštovanja?
Urška Klakočar Zupančič: Vsaka krutost do živali je zavržna in vredna obsodbe. FOTO: Zaslonski Psonetek
Urška Klakočar Zupančič: Vsaka krutost do živali je zavržna in vredna obsodbe. FOTO: Zaslonski Psonetek
N. Č.
 26. 2. 2026 | 12:35
 26. 2. 2026 | 14:36
4:40
A+A-

Zjutraj smo poročali o pretresljivem prizoru na območju Ljubljanske ceste na Vrhniki. Na enega izmed reklamnih panojev je nekdo izobesil kadaver. Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da dogodek preiskujejo zaradi suma kaznivega dejanja. Iz objav na družbenih omrežjih je razvidno, da je šlo za predvolilni plakat Gibanja Svoboda. Po njihovih informacijah naj bi šlo za truplo psa. Stranka je dejanje ostro obsodila, danes pa so se na tiskovni konferenci odzvale tudi njihove predstavnice.

Poslanci Gibanja Svobode so na Trgu republike javno izkazali, da ostro obsojajo mučenje živali. Ministrica, predsednica DZ in poslanka Svobode, ki so stopile pred kamero, so poudarile, da gre za nedopustno dejanje, ki presega meje političnega boja.

Dogodek so danes obsodili tudi v nekaterih drugih strankah

Podpredsednica SD Meira Hot je ocenila, da je tokratna kampanja »očitno neizmerno surova in dobiva nove razsežnosti, ki so absolutno neprimerne«. Meni, da se morajo tudi politiki pri izražanju svojih stališč nekoliko vzdržati, saj se to prenaša med ljudi. V stranki sicer na svojih plakatih vandalizmov za zdaj neposredno niso opazili, so se pa s trganjem plakatov in pisanjem po njih soočili že v preteklosti, je navedla. V NSi pa so denimo zaznali, da so dva izmed plakatov stranke, postavljenih ob cesti, izruvali iz tal. O volilnem plakatu Svobode pa so zapisali, da gre za nesprejemljivo ravnanje.

Predsednik Preroda Vladimir Prebilič medtem opaža zlasti veliko žaljivih zapisov pod objavami stranke na Facebooku, nekatere izmed njih so zaradi neprimernosti skrili. »Se pa kaže trend zelo nespoštljivega komuniciranja in jaz bi si želel, da se to vseeno premakne na drug nivo. Ne morem se pa znebiti občutka, da včasih to prihaja tudi od kakšne konkurenčne politične stranke,« je dejal Prebilič, ki je bil v preteklost tudi tarča groženj s smrtjo.

Lucija Tacer Perlin je dejala: »Ponoči je bilo na plakat izobešeno truplo živali. Naj bi šlo za mučenje, kažejo prvi znaki, čakamo izsledke. To ni politična kampanja, ampak ustrahovanje, moralno dno. V zdravi politični kulturi bi se morali soočati z argumenti, ne z ustrahovanjem in izživljanjem nad šibkejšimi. Zato je pomembno, da gremo 22. marca na volitve. Tam bomo odločali, ali bomo živeli v politično argumentirani razpravi ali v Sloveniji ustrahovanja in represije.«

Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušič: »To ni politika, ampak krutost, ki je dosegla moralno dno v javnem političnem prostoru. Priča smo dejanjem politike ustrahovanja, ki jih spremljamo tudi v tujini. Slovenija si takšnega političnega prostora ne zasluži, zaslužimo spoštovanje, pravice in odgovoren odnos do živali. Ali želimo živeti v politiki ustrahovanja ali spoštovanja? Nedavno obglavljen kip naše zgodovine in kulture, danes viseča žival pred našimi plakati. Kaj nas čaka jutri?«

Urška Klakočar Zupančič je poudarila: »Vsaka krutost do živali je zavržna in vredna obsodbe. V tem mandatu smo si prizadevali za spoštovanje in za to, da bi učili pravega odnosa do sveta in do vseh živih bitij. Ko pokažemo svoj odnos do sveta, pokažemo tudi svoj odnos do sočloveka. Vsako dejanje krutosti do bližnjega in do vseh čutečih bitij si zasluži najostrejšo obsodbo. Prosim vas, državljanke in državljani, pomagajte nam graditi boljši svet. Prosim vas, da nam pomagate ustvarjati boljšo družbo, v kateri ne bo prostora za sovraštvo in nasilje do nikogar. Pomagajte nam, da gremo v prihodnost, ki si jo zaslužimo mi in druga čuteča bitja. Ostro obsojamo vsako krutost do živali.«

Kot so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana, so bili o izobešenem kadavru do sedaj neznane živali obveščeni v sredo. Opravili so ogled in nadaljujejo kriminalistično forenzično preiskavo ter intenzivno zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja s poglavja zoper okolje prostor in naravne dobrine, pa tudi morebitnih drugih kaznivih ravnanj. »Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znane,« so navedli.

kadaverUrška Klakočar ZupančičGibanje Svobodamučenje živalinasiljepolitika
