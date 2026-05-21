Čustveni izliv Reberška: »Na vse načine se nas lotevajo. O meni pišejo non stop, a me vsi ti pritiski ne bodo zlomili ...«

Pred oblikovanjem nove vlade, o Janezu Janši kot mandatarju bodo poslanci glasovali v petek, se je s čustvenim zapisom spet enkrat oglasil poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek.

2 milijona + našega denarja so ponujali! Vaš denar. A so normalni??? Očitno tako delujejo. Vse lahko kupijo. No skoraj vse!!!

Ob tem je delil tudi zapis šefice poslancev stranke Resnica, Katje Kokot, ki je nedavno razkrila, da naj bi njihove poslance domnevno podkupovali in je ob tem potožila, da najprej politični nasprotniki skušajo podkupiti drugače misleče, sledijo diskretacije in celo grožnje z napadi.

Tudi Reberšek pravi, da bodo predstavnike nove oblasti skušali zlomiti, tako z »denarjem, medijskim pritiskom, diskreditacijami in plačanimi članki v medijih.« Trdi tudi, da o njem pišejo non stop, ker želijo ustvariti zgodbo, ki bi ljudi odvrnila od resnice. A Reberšek zagotovi, da »nas ne bodo utišali, me bomo se uklonili pritiskom, lažem in napadom.«

Zapis poslanca NSi je sicer na omrežju X poobjavil tudi Janez Janša.