Čustveni Janez Janša: David, pogrešamo te ... (FOTO)

»Na današnji dan pred 6 leti se je poslovil David Tasić, pogumen netilec Slovenske pomladi,« je na omrežju X sporočil prvak SDS Janez Janša. Objavil je tudi dve njuni skupni fotografiji in pripisal: »David, pogrešamo te.«

David Tasić je bil slovenski novinar, publicist in eden od štirih obsojenih v razvpitem procesu proti četverici JBTZ leta 1988. Takrat je bil sodelavec tednika Mladina, ki je v času socialistične Jugoslavije pogosto kritično pisal o delovanju jugoslovanske vojske in oblasti. Zaradi razkritja vojaških dokumentov je bil Tasić skupaj z Janezom Janšo, Ivanom Borštnerjem in Francijem Zavrlom aretiran in obsojen na vojaškem sodišču.

Skupaj na zatožni klopi

Njihov proces je postal prelomni trenutek v slovenski zgodovini, saj je sprožil množične proteste in prebujenje civilne družbe, kar je pozneje vodilo v demokratizacijo Slovenije. Tasić je bil v tej zgodbi simbol poguma in novinarske svobode – človek, ki je tvegal osebno svobodo za pravico do obveščenosti javnosti.

Povezava med Davidom Tasićem in Janezom Janšo je bila torej usodna in zgodovinska – skupaj sta stala na zatožni klopi, oba zaradi prepričanja, da ima javnost pravico vedeti resnico. Medtem ko je Janša pozneje stopil na politično pot, je Tasić ostal zvest pisanju, deloval je tudi kot urednik in založnik ter ostal aktiven v kulturnem prostoru do smrti leta 2019.