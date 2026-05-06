Čustveno slovo, znana dolenjska gostilna končuje svojo pot po petnajstih letih

V Novem mestu se po 15 letih delovanja zapira priljubljena gostilna in picerija Jernejev hram, znana po raznoliki ponudbi – od malic in kosil do tradicionalnih slovenskih jedi, pic iz krušne peči ter tudi mehiške in morske hrane. Lokal je slovel po prijaznem osebju in domačem ambientu, ki je privabljal tako domačine kot obiskovalce iz vse Slovenije. Po ocenah gostov je veljal za eno bolj prepoznavnih kulinaričnih točk v mestu, z visoko oceno in številnimi pozitivnimi odzivi. Novico so lastniki sporočili na družbenem omrežju Facebook, kjer so zapisali, da lokal zapirajo zaradi bolezni.

»Po 15 letih delovanja vas obveščamo, da zaradi bolezni zapiramo naš lokal. Hvaležni smo vsem, ki ste nas v teh letih obiskali, nas podpirali in soustvarjali našo zgodbo. Dolga leta je veljalo: ‘Če ne veste kam, pridite v Jernejev hram.’ Hvala, ker ste vedeli kam,« so zapisali.

Objava je sprožila številne odzive gostov, ki so se z žalostjo in hvaležnostjo poslovili od priljubljenega lokala. Med komentarji je mogoče prebrati številne zahvale za prijaznost, dobro hrano in domače vzdušje.

Sandra je zapisala: »HVALA za vedno nasmejan obraz, dobro voljo in postrežbo, za res okusno in dobro hrano … vedno smo se počutili dobrodošli.«

Particija je dodala: »Igor in Polona, hvala za vse. Srečno naprej.«

Klavdija je ob tem zaželela predvsem zdravje in uspešno okrevanje.

Polona je zapisala: »Pri vaju smo se vedno počutili dobrodošli.«

Robert pa: »Hvala za dobrote, prijaznost in nasmehe. Se lahko veselimo nove zgodbe?«